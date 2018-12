El UCAM vuelve al liderato del grupo IV

El UCAM Murcia ha vuelto a la senda del triunfo y al liderato del grupo IV tras derrotar en La Condomina al Marbella (1-0) y aprovechar la derrota de esta mañana del Melilla frente al Real Murcia. El conjunto universitario, en un partido discreto y en el que un buen arreón ofensivo en el segundo tiempo le ha servido para llevarse la victoria, ha conseguido sumar los tres puntos gracias a un tanto de Julen Colinas en la segunda mitad, a los sesenta y ocho minutos de juego, tras aprovechar un saque de esquina botado por Collantes.

En la primera mitad, el UCAM Murcia fue el primer equipo que ha intentado mostrar sus credenciales sobre el césped. Sin embargo, con el paso de los minutos, la influencia en el juego de los hombres importantes de Munitis se fue diluyendo y el Marbella ha ido ganando enteros y más peso en el encuentro. No han existido grandes oportunidades en el primer tiempo, pero cada uno de los dos equipos disfrutó de una buena ocasión de gol para adelantarse en el marcador. Julen Colinas, a los trece minutos, se quedó en una buena posición dentro del área ante el meta Wilfred tras recibir un buen pase de Gurdiel, pero su disparo, raso y potente, se marchó demasiado cruzado sobre el arco visitante.



Pese a que ambos conjuntos gozaron de llegadas interesantes al área gracias al balón parado, ninguno ha conseguido deshacer el empate inicial. El Marbella, por medio de Elías, gozaría de su mejor oportunidad del primer tiempo. Tras un buen contragolpe por banda derecha, el centrocampista conectó una potente volea que se marchó rozando la escuadra del meta local Germán.



Tras el descanso, al UCAM se le ha seguido viendo verdaderamente espeso con el balón en los pies, mientras que el Marbella iba mostrando una versión sólida en defensa. Sin embargo, la entrada de Titi por Onwu en torno a la hora de partido reactivó al equipo universitario, que empezó a conectar buenas llegadas al área del Marbella. Migue García, con un centro-chut peligroso, forzó la intervención de Wilfred. Los de Munitis iban incordiando cada vez más, especialmente a balón parado. Precisamente, a partir de una jugada de estrategia ha llegado el primer gol del UCAM. Collantes, a los 68 minutos de juego, la puso al primer palo para que Titi peinase y prolongase hacia el segundo, donde apareció Colinas para empujar y superar al meta Wilfred.



El Marbella, pese a encajar el tanto e introducir dos cambios de refresco, no fue capaz de reaccionar. De hecho, Collantes se activó y tomó protagonismo en la recta final del partido. Con un disparo potente suyo, a punto estuvo de marcar el segundo, y también pudo sufrir un penalti que el colegiado no señaló.



El partido, pese a que continuaba estando abierto, no variaría en el resultado, un triunfo que sirve al UCAM Murcia para asaltar el liderato antes del parón navideño, ya que el Melilla ha caído derrotado hoy ante el Real Murcia.