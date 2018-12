El UCAM busca sobrepasar sus límites

El delantero Luis Fernández puede regresar a la convocatoria

El UCAM Murcia despide hoy el año 2018 mucho mejor de lo que lo comenzó. Esta tarde, a partir de las 17.30 horas ( Footters), el conjunto universitario recibe en La Condomina a un Marbella decepcionante que lucha actualmente por escapar del descenso. Sin embargo, visto el nivel de juego que es capaz de ofrecer el equipo que entrena Pedro Munitis, los murcianos se ven obligados a reestructurar sus límites con el afán de volver a la senda de los buenos resultados constantes y gozar, de nuevo, de su idilio con el buen juego.

El último mes no ha sido precisamente bueno para el UCAM, ya que las tres últimas derrotas cosechadas fuera de casa –tres tropiezos en las últimas cinco jornadas- no solo han reducido la ventaja con el quinto clasificado, que es el que marca los puestos de play off, sino que han coincidido con algunos baches en el juego.

Por ello, el UCAM, pese a que arrancó el 2018 con problemas deportivos y no fue capaz de conseguir buenos resultados en la temporada pasada, hoy despide el año con la mejor cara posible, desde la segunda posición y con una plantilla (cantera incluida) que está rindiendo a un gran nivel tras casi media campaña disputada. En todo caso, los universitarios reciben hoy al Marbella, un equipo irregular que venía conectando buenas actuaciones en temporadas anteriores y que ahora no está ofreciendo el rendimiento esperado, ya que de hecho coquetea peligrosamente con los puestos de descenso.

Como viene siendo y será durante todo el curso, el UCAM va recogiendo cada jornada los rivales que deja el FC Cartagena. Los albinegros vienen de superar con comodidad al propio Marbella en su feudo (0-2), pero los datos son especialmente desoladores para los andaluces al hablar de sus registros fuera de casa: suman únicamente cuatro puntos en ocho encuentros, el tercer peor registro de todo el grupo IV.

Para seguir prolongando ese mal momento del Marbella y poder continuar apretando al líder Melilla, el UCAM afrontará el choque de esta tarde con las bajas de dos defensas, Cristian Galas y Antonio Amaya. La posible novedad, y una de las más importantes para el equipo de Munitis, es el regreso de Luis Fernández a una convocatoria. Tras ser operado de una hernia inguinal, el gallego ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros en los últimos días y podría entrar en la citación. En todo caso, el propio Munitis argumentó en la rueda de prensa previa al partido que valorarían su posible inclusión.