Javi Juárez regresa a sus orígenes

Los universitarios llegan al WiZink Center en el mejor momento del curso

El UCAM Murcia CB afrontará mañana uno de esos partidos que siempre se marcan en rojo cuando se conoce el calendario. Aunque todavía será más especial para su entrenador, Javier Juárez, al regresar a la que ha sido su casa durante las últimas tres temporadas. El entrenador aragonés, que desde bien joven se mudó a la capital madrileña, formaba parte de las bases del conjunto blanco hasta que el pasado verano dio el salto a la Liga Endesa con el UCAM Murcia CB.

Su pizarra ha dado las primeras cinceladas a jugadores como Dino Radoncic, actual jugador del San Pablo Burgos, Melwin Pantzar, el joven base que debutó el pasado año en la ACB y que ya forma parte de las rotaciones en el primer equipo, o Luka Doncic, jugador de los Dallas Mavericks de la NBA. El trabajo alejado de los focos de Juárez en el Real Madrid ha cambiado cuando se le presentó la oportunidad de debutar en la ACB de la mano del equipo universitario, y mañana (17.00 horas, Movistar +) llegará al WiZink Center con su plantilla en el mejor momento de forma del año para buscar un triunfo que siempre se le ha resistido.

«No decir que es un partido especial sería mentir. Volver a jugar en la casa del club en el que me he formado como entrenador siempre es especial, más aún porque es el día 23 de diciembre, y soy de la generación que creció yendo al Torneo de Navidad y enamorándonos de este deporte», comentó el entrenador del UCAM y añadió que «también habrán muchos seres queridos allí, pero me hace más ilusión la oportunidad de poder hacer algo con este equipo, que en los últimos años siempre lo hemos tenido cerca y no se ha hecho». El conjunto murciano llega al encuentro ante el Real Madrid en su mejor momento de la temporada después de enlazar dos victorias consecutivas en la Liga Endesa tras el parón por las Ventanas FIBA -ante el Gipuzkoa Basket y el Montakit Fuenlabrada- y por las buenas sensaciones que transmite en su juego después de dejar los titubeos del primer tercio del campeonato.

Además, con su triunfo del pasado miércoles en Letonia ante el Ventspils, ya tiene un pie y medio en la siguiente ronda de la Champions League y se reafirmó como líder del grupo A del torneo europeo. «En Letonia aguantamos muy bien durante los primeros treinta minutos, a pesar de que no fue un partido al nivel de los últimos, y en el último cuarto fuimos nosotros porque entraron los tiros y porque ahora mismo nuestros jugadores tienen confianza», explicó Juárez. Sobre el Real Madrid, el entrenador del equipo murciano incidió en el poderío de su plantilla y el nivel que ha desplegado el conjunto que dirige Pablo Laso tanto en la liga ACB como en la Euroliga. «Es un equipo que domina todas las competiciones y es ahora mismo el mejor del continente y ante el que jugar es un reto máximo que motiva e ilusiona», afirmó.

El UCAM Murcia se quedó hace exactamente un año a las puertas de poder lograr su primera victoria en casa del Real Madrid después de que dos triples de Trey Thompkins, uno para forzar la prórroga y otro para ganar en el tiempo añadido, impidieron la gesta. «Esto es algo más que explicar a los jugadores cómo enfrentarse a un adversario que siempre es muy peligroso y en el que todos los jugadores, menos Deck y Prepelic, son campeones de la liga y la Euroliga», dijo Juárez. Además, el Madrid llega a la cita del domingo con la necesidad de lograr de nuevo un triunfo en la Liga Endesa tras caer ante el Cafés Candelas Breogán la pasada jornada.

Un partido en el que descansó el base Facundo Campazzo, quien podría ser una de las claves del encuentro. El base argentino, quien pasó dos temporadas en el UCAM Murcia cedido por el Real Madrid, se podría enfrentar por primera vez a su exequipo después de que el pasado curso se perdiera ambos encuentros por lesión. En la primera vuelta se torció el tobillo en los primeros minutos y no regresó a la pista por precaución, mientras que en el choque que se disputó en el Palacio no pudo llegar a tiempo tras la artroscopia a la que fue sometido en su rodilla a principios de abril del pasado curso.

La marcha de Luka Doncic a la NBA y las precauciones que está tomando Sergio Llull este curso por su rodilla, han convertido al jugador argentino en uno de los jugadores más importantes en los esquemas de Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, esta temporada. Campazzo sigue siendo uno de los mejores asistentes de la ACB, con una media de 5,3 por encuentro, y también es de los mejores recuperadores de la Euroliga (1,3). Javier Juárez recuperará para el encuentro tanto a Ovie Soko como a Milton Doyle, que descansaron esta semana en la Champions League, aunque será más difícil que llegue a tiempo el escolta Edu Durán al arrastrar molestias físicas.