ElPozo mantiene el liderato con mucho sufrimiento

ElPozo Murcia ha logrado mantener el liderato de la liga tras imponerse al Santa Coloma por 3-2 en un duelo muy intenso y en el que los visitantes, dueños del encuentro durante muchos minutos de la segunda parte, pusieron en serios aprietos a los de Giustozzi quienes, cuando pero estaba el duelo para sus intereses, lograron dos goles de forma consecutiva dando un golpe sobre la mesa.

El primer tiempo arrancaba con ElPozo más metido en el duelo que su rival y logrando un gol a los tres minutos por medio de Fernando. Giustozzi, que ya había comentado que el comienzo de los partidos era algo a mejorar por parte de los suyos habida cuenta de que habían sido varios los partidos en los que la escuadra murciana había comenzado perdiendo, encontró en sus pupilos a unos jugadores a los que parecía no pesarles la responsabilidad del liderato. La mayoría de las ocasiones era de color local hasta que Óscar Redondo, técnico visitante, pidió tiempo muerto para reordenar a los suyos y el Santa Coloma empezó a jugar y a poner en aprietos a Fabio. El gol, no obstante, fue esquivo para ambas escuadras y aunque los de la capital del Segura tuvieron varias oportunidades para ampliar su renta, el partido se fue al descanso con un escaso 1-0.

El segundo acto comenzó con dos claras ocasiones de Pol Pacheco que se fueron fuera por muy poco. Fue el preludio de un alud de oportunidades por parte del Santa Coloma, que se hizo dueño del partido, y que terminaron un tanto de Pacheco para empatar el duelo a diez minutos del final. La embestida visitante no terminó ahí, sino que siguieron golpeando la defensa de ElPozo y no encontraron otro gol porque la fortuna se alió con los locales. Sin embargo, en mitad del monólogo de los de Óscar Redondo, ElPozo logró dos tantos de forma consecutiva por medio de Andresito y Álex. La escuadra catalana, ya con todo perdido, apostó por Ximbinha como portero jugador y el brasileño logró reducir distancia a dos minutos para el final dejando un partido no apto para corazones débiles pero en el que no hubo más goles y dejó a ElPozo como líder de la liga una jornada más.