Un desafío antes de la reconstrucción

Víctor Curto se vuelve a quedar fuera de la convocatoria

Cualquier similitud entre el Real Murcia de hoy y el que se espera en enero puede ser una coincidencia. Y es que el conjunto grana afronta hoy su último partido del 2018 antes de los cambios que se esperan en el primer equipo con la llegada del mercado invernal. La intención de la entidad murcianista será la de reajustar su plantilla a la realidad económica por la que actualmente atraviesa tras la paupérrima gestión del anterior consejo de administración que encabezaba Víctor Gálvez. Sin embargo, antes de eso, los granas visitarán hoy al Melilla (11.30 horas, La 7TV) con el claro objetivo de sumar el que sería su tercer triunfo consecutivo en las últimas semanas.

Sumar de nuevo tres puntos permitiría a los murcianistas engancharse de nuevo a la parte alta de la tabla después de todos los acontecimientos que han sucedido en Nueva Condomina estos meses, aunque no será un desafío nada fácil. El Real Murcia no ha conseguido pasar del empate en sus tres últimas visitas al Álvarez Claro y Manolo Herrero, entrenador grana, es consciente de la dificultad a la que se enfrenta su equipo esta mañana tras pasar por el banquillo del Melilla la pasada temporada. «Allí se puede ganar, pero si se adelantan, casi siempre acaban llevándose los tres puntos», dijo el técnico andaluz en la previa, ya que, según sus palabras, este choque servirá para medir el verdadero estado del equipo. «Tenemos un partido de verdad para saber si vamos creciendo o no. Hay que ganar para saber si verdaderamente somos un buen equipo y podemos competir con los mejores», explicó Herrero.

El equipo murciano se plantará en la casa del líder con las principales novedades en su convocatoria del central Charlie Dean, tras cumplir ciclo de amonestaciones ante el Atlético Malagueño, y el joven Josema, quien no se esperaba que reapareciera hasta enero tras sufrir un esguince de rodilla y podrá estar finalmente en Melilla. No obstante, el delantero Víctor Curto, que el pasado domingo volvió a contar con minutos tras salir del banquillo, se ha vuelto a quedar fuera de la lista junto a Juanma Bravo, Héber Pena, Migue Leal y Dani Pérez. Santi Bernal, jugador del Murcia Imperial, completó la convocatoria.

Enfrente estará un Melilla que se ha mostrado como un equipo muy sólido en el primer tramo del campeonato, lo que le ha llevado a romper todas las quinielas y situarse como líder del grupo IV de Segunda B. Yacine y Óscar García son dos de los máximos goleadores del grupo, con nueve y seis tantos respectivamente, dentro del bloque que ha formado Luis Carrión para convertir el Álvarez Claro en un fortín. Y es que nadie ha sido capaz de llevarse la victoria esta temporada tras ocho encuentros que ha disputado el Melilla como local este curso.



Primeras salidas en el Imperial

Por otro lado, el club grana comunicó ayer los primeros cambios en la parcela deportiva y anunció el adiós de tres jugadores del Real Murcia Imperial, de Tercera División. «Los jugadores del Imperial Zaka, Cifu y Samu Hernández rescinden su contrato. Los tres futbolistas llegaron este verano al filial, y el club se les desea la mayor de las suertes en su futuro », decía la nota.