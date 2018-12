"Con la apertura del mercado, vamos a vivir semanas convulsas y difíciles"

"El club está por encima de nosotros, y los jugadores empiezan a ser conscientes de que se presentan días complicados para todos", dice

Cuando el árbitro pite el final del partido frente al Melilla, Manolo Herrero sabe que el Real Murcia 18-19 vivirá una revolución. Solo seis meses después de confeccionarse una plantilla dibujada para conquistar el primer puesto del grupo, la mayoría de futbolistas tienen más posibilidades de salir que de quedarse. Los nuevos responsables de la entidad tienen claro que no se puede asumir el coste del vestuario, y su objetivo es claro, romper contratos y apostar por jugadores con sueldos más acordes a la categoría. El técnico murcianista ya se ha posicionado. Ayer, lo dejaba claro en rueda de prensa. «El club está por encima de nosotros», decía, sumándose así a los planes que deberá ejecutar en las próximas semanas Pedro Cordero, nuevo director deportivo del Real Murcia.

«Estoy trabajando muy bien con Pedro. La sintonía ha sido buena desde el primer momento», indicaba ayer Herrero al hablar de su toma de contacto con el cartagenero. «Me ha explicado lo que quiere para el equipo», añadía, asumiendo que «los problemas económicos van a hacer que haya movimientos». Con la mayoría de jugadores más fuera que dentro, el preparador andaluz avisa que las próximas semanas «serán difíciles y convulsas. Cuando se empieza a agitar el mercado en un club como este, las cosas no son fáciles».

Será un problema más a los múltiples que se vienen arrastrando desde que comenzase la temporada. Y es que la plantilla no gana para disgustos. Después de aguantar las mentiras de Víctor Gálvez y de solo haber recibido media mensualidad de lo que va de curso, ahora recibirán la llamada de Pedro Cordero para comunicarles que no se cuenta con ellos. «Estamos hablando de todo. Hay gente con contrato que no será fácil sacarlos, otros que querrán irse, otros que preferirán quedarse... Hay que esperar a que pase el partido de Melilla y después Pedro Cordero ya se pondrá manos a la obra para empezar a hablar con gente. Será el momento de tomar decisiones», comentó el andaluz.

Poniéndose al cien por cien del lado del consejo de administración, Herrero indicaba que «el club está por encima de nosotros». «Si el club entiende que hay un jugador que no interesa deportivamente o que económicamente está por encima de los parámetros fijados y tiene que salir, pues habrá que hacerlo, no debe haber ningún problema», continuaba el murcianista, quien afirmaba que «los futbolistas ya empiezan a ser conscientes de que se presentan días complicados para todos». Repitiendo el discurso de los responsables de la entidad también indicaba que «la situación económica no es fácil y hay que solventar como sea esta temporada».

«Estas decisiones son tristes y dolorosas, pero el club está por encima de las personas», repetía una vez más, añadiendo que «lo importante es que el club siga persistiendo». Eso sí, Herrero dejaba claro que todo tiene que hacerse de «la mejor forma posible y con el menor daño a las personas».

El andaluz hablaba también de Víctor Gálvez. «Nos engañaron pero bien. Por eso estamos en la situación que estamos. Hubo personas que fueron irresponsables y lo estamos pagando todos». Todo lo contrario opina del actual consejo de administración, para el que solo tiene elogios, pese a que solo han pagado media mensualidad -la primera quincena de agosto-. «Van de frente y nos dicen las cosas como son. Van a intentar pagarnos antes del partido del Melilla y si no los próximos días. Seguro que va a ser así», comentaba Herrero.