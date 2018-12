Alejandro Valverde: "Todavía me emociono con mi triunfo en el Mundial"

El ciclista murciano Alejandro Valverde Belmonte ha repasado en un vídeo su victoria en el Campeonato del Mundo. Meses después de su gran éxito, el líder del Movistar Team dice que "todavía me emociono con mi triunfo en el Mundial". En la entrevista está acompañado por el alicantino Juan Carlos Escámez, su fisioterapeuta personal y la primera persona a la que se abrazó en la línea de meta. "He ganado cosas, pero esto es la leche", dice un emocionado corredor de Las Lumbreras en los más de siete minutos que dura el vídeo.

Alejandro Valverde se ha presentado esta semana oficialmente con su equipo para el 2019, donde ha anunciado los cambios que va a realizar en su calendario. Las dos grandes vueltas que disputará será el Giro de Italia y la ronda española. El año comenzará para Valverde, como ya es habitual, en Mallorca (31 de enero al 3 de febrero). Seguirá en la Vuelta a la Comunidad Valenciana (6 al 10 de febrero) y continuará en Murcia (15 y 16 de febrero). Después disputará su primera carrera del ProTour, el Tour de Emiratos Árabes (24 de febrero al 2 de marzo), donde triunfó en 2018. En abril llegarán las siguientes novedades en el calendario del murciano, que verá cumplido su deseo de disputar el Tour de Flandes (7 de abril), uno de los grandes monumentos del ciclismo mundial, pero antes, para preparar la exigente cita belga, estará (3 de abril) en A Través de Flandes. También estará en el Tríptico de las Ardenas -Amstel Gold Race (21 de abril), La Flecha Valona (24) y Lieja-Bastoña-Lieja (28)-, antes de alistarse al Giro de Italia (11 de mayo al 2 de junio).

En la segunda parte de la temporada, debido a que no disputará el Tour de Francia, también habrá novedades en el calendario del corredor de Murcia, que tendrá como reto la Vuelta a España que se disputará a partir del 24 de agosto con tres etapas en Alicante, aunque en esta ocasión no habrá jornadas por la Región de Murcia. El Mundial, donde defenderá el jersey arcoíris alcanzado en 2018, será su última gran competición de 2019, que no será la última temporada de Valverde como profesional pese a que al final de la misma contará ya con 39 años. El ciclista ha anunciado su intención de estar en activo hasta 2021, por lo que en 2020 correría sus quintos Juegos Olímpicos.