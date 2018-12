Moyita y Moisés García son dudas en el Cartagena y Vitolo no llegará a tiempo

Para la penúltima jornada de la primera vuelta, este sábado a las cinco, en el Municipal Cartagonova, Gustavo Munúa, entrenador del Cartagena, no va a poder contar con Vitolo. El mediocentro era operado de la fractura que sufría en la nariz en el encuentro contra el Marbella y, aunque podría jugar con protección, el técnico uruguayo prefiere no arriesgar. «Es cierto que esta lesión no te impide jugar, pero tenemos la suerte de tener alternativas y no hay necesidad de arriesgar. El año es largo, no deja de ser una intervención quirúrgica, y más vale prevenir», decía el uruguayo hoy en rueda de prensa.

Además, hay dos jugadores a los que toca ponerle el signo de interrogación. Es el caso de Moyita y Moisés García. El primero sigue arrastrando las molestias en el tendón rotuliano. El malestar le dura ya varias semanas y el dolor va apareciendo y desapareciendo. En cuanto al caso del central, Moisés también tiene molestias en la rodilla, por lo que tocará esperar hasta el entrenamiento de hoy para sacar una conclusion. La sesión será a las diez y media de la mañana en el Estadio Cartagonova, un ejercicio que Munúa va a realizar a puerta cerrada.

Asimismo, Gustavo Munúa ha afirmado sobre el encuentro de este sábado que «esperamos poder conseguir los tres puntos ante nuestra afición sabiendo que nadie nos va a regalar nada. El equipo está muy ilusionado y es una motivación extra el disputar el último partido del año. Ojalá salga todo como deseamos y terminemos con una victoria», ha dicho.

Y, aunque todavía no ha terminando la primera vuelta de la competición, por esta fecha se suele hacer balance. A falta de disputarse los encuentros que restan frente a Talavera -mañana, 17.00 horas- y Linense, se pueden extraer algunas conclusiones de lo que han sido las 17 jornadas que ha disputado la escuadra albinegra hasta el momento. Otra montaña rusa. «Todavía no hemos terminado la primera vuelta, pero en este camino que estamos recorriendo, hemos visto un claro crecimiento del equipo. Estamos yendo de menos a más. Hemos mejorado mucho y todavía nos queda. Este partido lo jugamos en un momento estable, con una continuidad en el trabajo que venimos haciendo. Apuntamos al día a día», ha dicho el entrenador uruguayo.

Y es cierto que, esta penúltima jornada antes de cerrar los primeros 19 partidos, llega para la entidad de Benipila en un momento dorado. De los últimos trece partidos, el Cartagena ha sumado diez victorias, un empate y dos derrotas. Estos números han hecho que el equipo escale en la clasificación de forma meteórica y que recorte distancias tanto al líder, el Melilla, como al UCAM. La distancia más amplia que ha habido esta campaña entre norteafricanos y cartageneros ha sido de nueve puntos. Ahora, solo les separan cuatro. «En estos momentos solo nos miramos a nosotros mismos. Hay compromiso y eso no lo podemos perder. Sabemos que si el equipo sigue por este camino va a ir a más. El objetivo está en mayo y junio. A eso apuntamos. Somos ambiciosos pero trabajamos con mucha humildad y tenemos las cosas claras. Falta mucho torneo y demasiados puntos en juego», ha dicho el preparador albinegro.