En busca de un 'auto-regalo' navideño

Los granas solo han enlazado dos triunfos seguidos este curso en dos ocasiones

El Real Murcia quiere afrontar el parón navideño con 'auto-regalo' que le permita dejar a un lado las malas vivencias de los últimos meses. El conjunto grana despedirá el año 2018 en Melilla, y lo hará con la intención de encadenar por primera vez en esta temporada tres triunfos consecutivos. Las victorias ante el Almería B y el Atlético Malagueño, dos equipos que cierran la clasificación del Grupo IV de Segunda B, han dado oxígeno a la plantilla de Manolo Herrero -entrenador murcianista- después de que los problemas institucionales acabaran pasando factura sobre el césped.

Un triunfo en la casa del líder el sábado (11.30 horas) reforzaría todavía más al Real Murcia de cara al segundo tramo de la competición, y le acercaría de nuevo a la parte alta de la clasificación antes de los cambios que se van a llevar a cabo en la plantilla. Pedro Cordero, el nuevo director deportivo, ya avisó esta semana durante su puesta de largo que se va a realizar una «reestructuración» en el primer equipo y varios de los actuales protagonistas en el club murciano podrían salir con vistas a equilibrar el costo del plantel a la realidad económica actual de la entidad, tras la paupérrima gestión del consejo de administración liderado por Víctor Gálvez.

El Murcia podría tomarse las uvas y el turrón esta campaña firmando sus mejores registros después de todo lo que ha rodeado a la actualidad grana en los últimos tiempos. Y es que, ni cuando el equipo de Manolo Herrero encadenó diez jornadas sin perder se consiguieron sumar nueve puntos de forma consecutiva. Hay que remontarse hasta finales del pasado septiembre para encontrar dos victorias seguidas en el calendario, cuando los granas superaron al Ibiza (1-0) y al CD El Ejido 2012 (0-2). Desde entonces, la irregularidad en los resultados ha sido la constante en un Real Murcia que tiene decidido remontar el vuelo antes del parón.

No obstante, no será una misión fácil, ya que el cuadro murciano siempre ha sufrido en sus intentos por 'sacar' tajada del Álvarez Claro y no ha pasado del empate en las últimas tres visitas. Además, el conjunto melillense es el mejor local del grupo IV de la Segunda B al sumar seis victorias y dos empates en las ocho jornadas que ha disputado hasta ahora en su feudo para sumar 20 de los 37 puntos con los que cuenta actualmente.

Manolo Herrero podrá contar de nuevo para el choque con el central Charlie Dean, después de cumplir su ciclo de amonestaciones el pasado domingo frente al filial del Málaga, aunque seguirá sin poder contar con el joven Josema. El jugador murciano sufrió un esguince de rodilla la pasada semana y, a pesar de que evoluciona favorablemente, descansará hasta enero cuando el Real Murcia reciba al Sevilla Atlético el día 6 o el día 7 -todavía por confirmar- en la Nueva Condomina para cerrar la primera vuelta del calendario.

Será también un encuentro especial para un Manolo Herrero que regresará a la ciudad autónoma después de llevar al Melilla hasta la quinta posición el pasado curso. El conjunto que dirige Carrión ha recuperado a tanto a Richi como a Paco Aguza, quienes han entrenado estos días con normalidad con el resto de sus compañeros. El conjunto grana pondrá rumbo a Melilla mañana y, tras el encuentro, la plantilla gozará de unos días de vacaciones para después retomar una rutina de la que se esperan varias salidas en el vestuario y otras tantas llegadas.