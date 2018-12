Alejandro Valverde cambia su hoja de ruta

Debutará en el Tour de Flandes y tiene Murcia en su calendario.

Alejandro Valverde Belmonte llegará a los 39 años en abril de 2019. Mientras que la totalidad de ciclistas de su generación hace ya tiempo que colgó la bicicleta, él sigue con la misma ilusión que cuando era un juvenil y corría en el Azulejos J. Ramos. Incluso tiene ahora un nuevo aliciente: defender el maillot arcoíris que conquistó el pasado 30 de septiembre. Y por ello, para buscar nuevos retos, ha cambiado su hoja de ruta. No correrá el Tour de Francia que ha disputado de forma ininterrumpida desde 2011 y regresará a una carrera que le 'atrapó' en 2016, el Giro de Italia, donde hizo podio. Ya el año pasado intentó convencer a Eusebio Unzué para modificar su calendario, pero el Movistar Team decidió que su tridente -el murciano, Nairo Quintana y Mikel Landa- estuviera junto en carreteras francesas. Ayer, en la presentación de la escuadra telefónica en Madrid, se desveló el cambio de planes. El vasco estará en Italia con el campeón del mundo, que también hará la Vuelta a España, mientras que el colombiano se volverá a centrar en el Tour.

«Estoy muy contento y muy ilusionado con llevar todo el próximo año el maillot arcoíris. Es una pasada y habrá que disfrutarlo», dijo ayer el veterano corredor de Murcia, presentado en un auditorio abarrotado como la estrella que más brilla -logró la pasada campaña 12 de sus 27 victorias además del número uno del ránking UCI- en esa escuadra del ProTour que en 2019 cumplirá 40 años en el pelotón y que tiene garantizada su continuidad hasta 2021.

El año comenzará para Valverde, como ya es habitual, en Mallorca (31 de enero al 3 de febrero). Seguirá en la Vuelta a la Comunidad Valenciana (6 al 10 de febrero) y continuará en Murcia (15 y 16 de febrero). Después disputará su primera carrera del ProTour, el Tour de Emiratos Árabes (24 de febrero al 2 de marzo), donde triunfó en 2018. En abril llegarán las siguientes novedades en el calendario del murciano, que verá cumplido su deseo de disputar el Tour de Flandes (7 de abril), uno de los grandes monumentos del ciclismo mundial, pero antes, para preparar la exigente cita belga, estará (3 de abril) en A Través de Flandes. «Hacer este calendario es por cambiar un poco, nada más», apuntaba ayer el ciclista de Las Lumbreras, quien también estará en el Tríptico de las Ardenas -Amstel Gold Race (21 de abril), La Flecha Valona (24) y Lieja-Bastoña-Lieja (28)-, antes de alistarse al Giro de Italia (11 de mayo al 2 de junio).

«El próximo año no tengo objetivos claros, aunque tengo la intención de disfrutar. Si acompaña la salud y todo va bien seguro que podré ganar alguna carrera. Quiero conseguir las máximas victorias y que el equipo consiga alguna grande», expresaba el murciano, quien apuntaba sobre el Giro que «no va a ser tan duro como el de este año, pero tampoco es suave».

Pese a la edad, Valverde se siente aún muy fuerte. Próximamente está previsto que se anuncie su renovación otro año más, hasta 2020, donde tendrá el reto de participar en sus quintos Juegos Olímpicos con 40 años ya cumplidos en esa fecha. «No me cuesta un sacrificio enorme estar en forma y eso es lo que me ayuda a segur así», destacaba el murciano, quien no ocultó que el jersey arcoíris le ha cambiado un poco la vida «porque ahora tengo más compromisos que antes».

Junto a Valverde seguirán en 2019 en el Movistar Team otros dos murcianos, José Joaquín Rojas, que cumplirá su decimotercera temporada a las órdenes de Eusebio Unzué, y Rubén Fernández, quien espera acabar de una vez por todas con la mala racha de lesiones que le han privado rendir al más alto nivel en los dos últimos cursos. Junto a ellos estarán Imanol Erviti, Daniele Bennati, Héctor Carretero, el belga Jürgen Roelandts, Carlos Barbero, Rafa Valls, Nelson Oliveira, Eduardo Sepúlveda, Jaime Castrillo, Andrey Amador, Edu Prades, Jasha Sütterlin, Jorge Arcas, Carlos Verona, Lluis Mas, Antonio Pedrero, Winner Anacona, Carlos Betancur, Richard Carapaz y Marc Soler, el mallorquín que ya brilló en 2018 al ganar la París-Niza y que está llamado a ser uno de los herederos de Valverde.