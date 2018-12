"Hasta el 31 de enero no podré decir si la plantilla del Real Murcia opta a luchar por el ascenso"

Pedro Cordero, el nuevo director deportivo de la entidad grana, ha vivido esta mañana su puesta de largo y ha dejado claro que llega con la tijera preparada para sacar de la plantilla a algunos de los jugadores con las fichas más elevadas. Antes de cualquier movimiento, Cordero tiene que esperar a que el club como mínimo desembolse los 50.000 euros que le debe a la Federación Murcia para poder inscribir jugadores.

"La viabilidad de club está por encima del capítulo deportivo. Me hace mucha ilusión pero es una misión difícil y complicada. Yo solo soy un eslabón más pero espero aportar mi granito de arena. No puedo decir si el equipo va a seguir optando al ascenso hasta el 31 de enero", ha dicho el exjugador de fútbol.

El cartagenero también ha hablado de la buena predisposición de técnico, Manolo Herrero, para modificar la plantilla: "A veces para los entrenadores es mejor tener veinte jugadores que veintitrés. El entrenador sabe que es una categoría complicada pero no he venido a llorar ni buscar culpables. Tengo que buscar soluciones", ha añadido una persona que pasa a ocupar uno de los puestos más delicados de cualquier club. Y lo primero que deja en el aire es que igual el equipo ya no aspira al ascenso. Ahora será la afición la que diga lo que opina al respecto.