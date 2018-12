El UCAM visita al San Fernando en busca del triunfo de la doble moral

­El UCAM Murcia vuelve a enfrentarse a uno de los partidos 'trampa' de la temporada. En esta ocasión, su novena salida del curso le lleva hasta San Fernando, donde hoy se medirá al equipo revelación de esta campaña (17.00 horas, Footters), y visitará un estadio en el que nunca ha sido capaz de ganar en sus dos visitas anteriores.

Llega este encuentro en el 'peor' momento de la temporada para los universitarios, ya que conectan dos derrotas consecutivas a domicilio y han dejado de ser el mejor conjunto como visitante del grupo IV. Enfrente estará el San Fernando, quinto clasificado y la sorpresa agradable de la temporada, prácticamente infranqueable en su estadio y donde únicamente ha caído derrotado en una ocasión este curso: hace dos semanas frente al Linense.

No obstante, el balance global del UCAM de Munitis no puede ser más satisfactorio. Tras recortar puntos la pasada semana al líder, el Melilla, los universitarios tienen hoy ante sí una ocasión perfecta de aumentar su ventaja de puntos con un rival directo en la lucha por el play off como es el San Fernando. La victoria de la pasada semana, holgada y merecida sobre El Ejido en La Condomina (3-0) pese a las numerosas bajas, no hace sino reforzar el ideal de juego de Munitis y de aumentar la motivación de un equipo que en casi todas las jornadas disputadas hasta la fecha ha rayado a gran nivel.

En todo caso, las dos últimas derrotas fuera de casa llegaron, casualmente, tras malas actuaciones impropias de los universitarios. Esta tarde, tras recuperar al delantero Manu Onwu y al doble pivote titular que conforman Arranz y Britos, quienes regresan a la convocatoria en los tres casos tras cumplir un partido de sanción, se prevé que el UCAM vuelva a mostrar su cara más reconocible ante un San Fernando rocoso y fiable en su estadio, pero que viene de caer en el Cartagonova (2-0) y buscará también resarcirse de una dinámica que no está siendo especialmente halagüeña, tras sumar un único triunfo en las últimas cinco jornadas.

Por otra parte, será un encuentro especial para Juanjo Collantes, natural de San Fernando y que disputará por primera vez en su dilatada carrera un encuentro en el estadio Iberoamericano. Además, el extremo andaluz del UCAM llega en un gran momento de forma, liderando la clasificación de asistentes de la categoría con seis pases de gol y tras firmar una actuación portentosa la pasada semana frente a El Ejido, con golazo y dos asistencias incluidas.