El Murcia amortiza sus ocasiones

Los andaluces juegan los últimos veinte minutos con uno menos por la expulsión de Deco

El Murcia estaba obligado a ganarle al colista este mediodía y lo ha hecho. Eso sí, con esfuerzo gracias a un gol de Manel tras un gran centro de Nahuel cuando la primera parte estaba a punto de finalizar y otro de Miñano cuando el partido entraba en su último tramo. Los granas han saltado en el segundo tiempo con las ideas más claras para tratar de sentenciar por la vía rápida, pero otra vez sin morder en ataque la mejor noticia para los intereses locales ha sido la expulsión del visitante Deco a veinte minutos del final, lo que dejaba las cosas un poco más sencillas ante un rival muy inferior.



No han comenzado las cosas fáciles para el Murcia porque todos los rivales saben ya las prisas que tiene por ganar el conjunto grana y el Atlético Malagueño, por muy colista e inofensivo que haya parecido, ha saltado mejor al campo que un conjunto grana con novedades en el once como la entrada del extremo Julio Delgado y del centrocampista Miñano. Aunque la posesión ha sido los primeros veinte minutos de los andaluces, lo cierto es que no les ha servido para generar ninguna ocasión clara de gol. El problema del colista en este primer acto es que se ha encontrado con un Julio Delgado muy inspirado que ha vuelto loca a la defensa visitante. En cualquier caso, cuando el encuentro parecía que iba al descanso sin goles en el marcador, un centro de Nahuel al que llegó Manel se ha convertido en el primero de la mañana. El gol ha sido muy celebrado a partes iguales que ha dejado preocupado a un público que últimamente se está acostumbrando a llegar a la recta final con una ventaja mínima que ya ha supuesto más de un disgusto esta temporada.





El paso por los vestuarios tabién ha enseñado una versión grana menos vista, la de un equipo que ha saltado con el cuchillo entre los dientes para tratar de sentenciar la contienda., lo que también alegró a los malagueños. Ha movido Manolo Herrero el banquillo antes que otras veces. Corredera entraba al campo en el 66, mientras que se iba un cuestionado Alfaro en otro día con más pena que gloria para el fichaje estrella del pasado verano. Por si todo parecía poco, en el minuto 67 el Malagueño se ha quedado con diez tras la expulsión por doble amarilla de un Deco que llegó muy a destiempo contra Dani Aquino. En teoría deberían de quedar veinte minutos plácidos, como así han resultado,Eso sí, a ocho minutos del final se ha estrenado como goleador el centrocampista Miñano, quien tras una jugada entre, quien la puso en el palo contrario al portero con su pierna mala para, esta vez, cerrar un partido sin sufrimiento en Nueva Condomina.