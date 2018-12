¡Cuidado! Partido en Nueva Condomina

Haber recuperado la media sonrisa tras superar la semana pasada a un Almería B que marcha penúltimo en la clasificación del Grupo IV de Segunda B obliga al Real Murcia a ser hoy al mediodía en Nueva Condomina ante el colista, el Atlético Malagueño, el gran favorito para otros tres puntos que los pupilos de Manolo Herrero no pueden dejar escapar, aunque ¡cuidado!, porque los jugadores granas solo han ganado dos partidos desde que comenzó la Liga delante de sus aficionados en un escenario donde se mueve menos cómodo que lejos de la capital del Segura.

Rivales muy inferiores como el Villanovense (0-0), el San Fernando (1-1), Granada B (0-1) y el Jumilla (1-1) han conseguido no irse con las manos vacías de un estadio en el que el equipo no es tan sólido como fuera de casa. A pesar de tener en cuenta los tropiezos importantes ante rivales directos como Cartagena y UCAM, la inmensa mayoría de equipos que han pasado por Nueva Condomina solo han necesitado esperar un poco el paso de los minutos para que el nerviosismo local aumentara de manera progresiva desde el minuto uno hasta el 90 en una plantilla a la que es fácil hacerla temblar donde más fuerte debería sentirse, en su campo.

Una de las bajas que ya tiene asumidas Manolo Herrero es la del canterano Josema, que se había ganado la titularidad por méritos propios y al que un esguince de rodilla no le va a permitir regresar hasta 2019 por esta lesión. Lo que só desveló el preparador de Andújar es que Víctor Curto regresara a la convocatoria, aunque es difícil que el catalán sea titular, ya que Herrero parece que ahora le ha dado la confianza de '9' a Chumbi, a pesar de que Manel es el delantero que mejores cifra maneja de los tres futbolistas más escpecíficos de ataque.

La otra baja segura, la del defensa Charlie Dean por acumulación de tarjetas amarillas, era conocida, pero falta por ver qué va a hacer Manolo Herrero después de que en Almería, teniendo lesionado a Hugo Álvarez, le diera los galones de central a un centrocampista como Armando teniendo en la plantilla un tercer defensa como es el caso de un Dani Pérez que solo ha intervenido en tres partidos y que no alcanza los 150 minutos sobre el campo después de dieciséis jornadas consumidas del campeonato liguero. «Hugo está entre algodones y creo que va a llegar. Charlie además de estar sancionado tiene problemas en el abductor y Víctor Curto sí que estará disponible para participar unos minutos», fueron las palabras exactas del preparador grana en la rueda de prensa del pasado viernes después del entrenamiento.

Una de las principales causas de que el Murcia actualmente esté octavo en la clasificación a seis puntos de la zona de play off es la gran cantidad de puntos que se ha ido dejando por el camino una plantilla que debe refrendar este mediodía que la racha de seis semanas sin ganar ha sido una pesadilla y que ahora, ante rivales muy inferiores, debe asegurarse unos puntos que no ha sido capaz de rascar ante los mejores de la categoría. Y teniendo en cuenta que el partido antes de despedir 2018 va a ser contra un líder Melilla que parece imparable este curso convendría asegurar, cueste lo que cueste, los tres puntos que se ponen en juego este mediodía en Nueva Condomina.

El Real Murcia de Manolo Herrero ha 'gastado' prácticamente todas la balas que podía gastar y ahora le toca enlazar una racha meritoria si no quiere que la brecha con los equipos de arriba sea inalcanzable, para lo que no queda otra que no sea encadenar, si es posible, tres victorias seguidas.