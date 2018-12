El FC Cartagena juega esta tarde a partir de las cinco su último partido del año a domicilio. Lo hará ante el Marbella, un rival que no se le ha dado bien en sus últimas visitas. En las anteriores cuatro temporadas, el equipo albinegro no ha sumado nunca una victoria en el municipal Lorenzo Cuevas de Marbella, lo que le hace ser un campo muy complicado. El último triunfo albinegro fue, nada menos que hace diez años.

No obstante, lo cierto es que este Marbella no se parece al equipo de campañas pasadas, que luchaba por ganarse uno de los puestos de play off y ahora es un club renovado, con estructura deportiva nueva y que busca su sitio en la categoría. El equipo malagueño camina en la decimotercera posición, con 20 puntos. Aunque hay que rescatar que en casa no se le está dando nada mal a los de Rafael Pérez, que acumulan cinco victorias, las mismas que los albinegros en el Cartagonova. El equipo andaluz se ha hecho fuerte en su campo y ha dilapidado todas sus posibilidades de estar arriba a domicilio.

El Cartagena llega a un campo nada amistoso, con la rémora de la última derrota cosechada en el campo de El Ejido, pero, por otro lado, sabiendo que sus actuaciones lejos del Cartagonova le han ayudado a resurgir de sus cenizas para colarse en la tercera posición, lugar que ocupa ya desde hace cuatro jornadas.

El tropiezo en El Ejido es un aviso para los de Munúa, que no deben renunciar, tal y como les exige su entrenador, a la fórmula de fútbol que pretende el técnico uruguayo, pero, por otro lado, necesitan interpretar bien el campo que pisan, el estilo del oponente y las dificultades que se encuentran, semana tras semana, lejos del Cartagonova.

No ha dejado nunca de ser valiente este Cartagena de Munúa ni dentro ni fuera de casa y eso es lo que se le espera esta tarde en el Lorenzo Cuevas, con las cámaras de La 7 en directo.

El preparador ha decidido llevarse a los diecinueve jugadores disponibles para este encuentro y decidir la convocatoria y los descartes unos instantes previos al choque. Se han quedado, por tanto, en Cartagena los lesionados Queijeiro e Igor Paim.

El entrenador del Cartagena viene haciendo pocos cambios en las últimas jornadas. Parece que el uruguayo haya conseguido encontrar el once propicio para luchar dentro y fuera de casa, aunque en determinados momentos haga pequeñas variaciones.

Así pues, lo más probable es que repita el once de semanas pasadas. Las dudas pueden estar en el eje de la defensa. Antonio López podría tener su oportunidad en el eje de la misma o incluso Pedro Orfila también estaría en la lista de posibles titulares.

En medio campo Cordero y Vitolo estarán, si no hay contratiempo, ocupando la parcela ancha del campo, mientras que por delante hay más dudas. Julio Gracia no ha ofrecido las mejores sensaciones en las dos últimas jornadas en las que ha participado como titular, por lo que no hay que descartar un sustituto en esa posición. Santi Jara podría relevarlo y el almanseño tener más opciones por el centro, mientras que Moyita caería a la derecha y en la izquierda podrían saltar al campo bien Fito Miranda o Elady Ambos no son titulares desde hace algún tiempo, pero sí que han ofrecido un buen rendimiento cuando salen desde el banquillo. No sería nada descabellado que cualquiera de los dos ocupara el carril.

En el Marbella, su preparador no podrá contar con el central Pavón ni con el extremo Mustafá, que cumplen ciclo de cartulinas amarillas y se pierden este encuentro.