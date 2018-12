El Jimbee apela a su orgullo para ganar a Palma

El Jimbee Cartagena suma su segunda victoria consecutiva y lo hizo como un grande, goleando al Palma Futsal por 5-1 en un gran partido de los de Daniel Brocanelo.

El bloque cartagenero supo remontar el 1-0 adverso y aplicó la intensidad, ganas y capacidad de reacción que no ha tenido en otras ocasiones, por lo que la victoria cayó para el lado local.

El tanto adverso de Joao en el minuto 7 hacia prever un encuentro complicado, porque el equipo palmesano llegaba bien y fácil a las innediaciones de la portería de Raúl Jerez, pero el tanto de Eka, uno de los jugadores más enchufados ayer, reanimó a las huestes locales, que todavía tuvieron tiempo de reaccionar para anotar el segundo gol, obra de Batería, antes del descanso.

En el segundo tiempo el Jimbee Cartagena creció de forma exponencial, algo que también supuso que el oponente fuese a menos. No tenía la soltura ni la facilidad del primer tiempo, gracias, sobre todo, a que el equipo local estaba mejor situado, más rápido y más intenso.

Juanpi puso el 3-1 en el marcador en el minuto 27,en una de las jugadas más bonitas del partido, pero dos minutos más tarde el Jimbee se quedaba con uno menos por doble amarilla a Eka. El equipo, bien situado y perfectamente espoleado por su público, era capaz de defender esos dos minutos con gran desenvoltura.

El Palma no daba pie con bola y a cinco minutos del final su entrenador, Antonio Vadillo, lo intentó el todo por el todo con portero jugador. Pero los locales tenían ayer muy claro cómo defender y Fernández, en dos ocasiones, ampliaron más la ventaja. El último gol, el 5-1, llegó además con un jugador menos por expulsión de Jesús Izquierdo.

El Jimbee recupera la sonrisa y la ilusión por la competición con este gran resultado para despedir la primera vuelta.