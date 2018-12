Colinas: "Si te relajas un instante, te pasan todos los trenes"

Julen Colinas ha sido uno de los afectados por la plaga de lesiones en el UCAM Murcia CF esta temporada. El extremo universitario ha arrastrado problemas en su tobillo y en la rodilla recientemente, aunque la pasada jornada por fin vio la luz al final del túnel cuando saltó de nuevo sobre el césped de La Condomina. Un esguince de rodilla le obligó a parar a finales de octubre y ahora encarará el inicio de la segunda con el objetivo de recuperar «sensaciones» tras la buena marcha del UCAM en este tramo de la competición, segundo clasificado del grupo IV de Segunda B a tres puntos del líder. No obstante, Colinas no quiere echar las campanas al vuelo todavía. «Si te relajas un instante, te pasan todos los trenes por encima. Nosotros lo tenemos claro, tenemos que ir día a día, entrenar a muerte y hasta el final de temporada hacer nuestro trabajo», explicó ayer el jugador del cuadro murciano.

«Aquí lo que cuenta es el equipo. Hay gente que tiene el privilegio de ayudar desde el inicio, otros con algunos minutos y otros en los entrenamientos. Tenemos que ser un bloque, que eso nos hará ser mejores en todos los aspectos», incidió Julen Colinas y añadió que «la verdad es que lo dije cuando estaba lesionado, firmaría estar en la grada y que el equipo gane porque al final lo que cuenta es eso».

El extremo vascó sumó sus primeros treinta minutos tras el esguince de rodilla en la victoria frente al CD El Ejido 2012 de la pasada jornada, aunque todavía necesita tiempo para recuperar las sensaciones previas a la lesión. «Las sensaciones fueron buenas, porque me esperaba más molestias. Pero al final ocurre como en los entrenamientos, que sigo com un poco de miedo y eso se me tiene que ir algún día. Unas veces evoluciona bien y otros días se estanca un poco, por eso hay que ir día a día mejorando», aseveró.

Colinas afirmó, además, que es fundamental «encontrar la buena dinámica y aprovecharla. El partido frente al CD El Ejido se nos puso de cara con el gol tempranero y con la expulsión, pero el equipo ya había salido al campo enchufado y con el objetivo de buscar esas buenas sensaciones». También elogió la filosofía de Pedro Munitis, entrenador del equipo universitario, con la que se siente muy cómodo. «A mí me gusta la filosofía del míster y sufro, personalmente, cuando no buscamos ser dominadores del balón. Me gusta que el equipo quiera ser protagonista y llevar la iniciativa del juego, aunque siempre hay cosas que hay que mejorar y más en un juego en el que compiten once contra once. Hay que perfeccionar aspectos para ser mejores cada fin de semana», comentó y mostró su deseo de continuar en el club pese a la llegada de un mercado invernal en el que pueden haber cambios. «No me veo saliendo, si el club me dice que tengo que salir lo admitiré. Pero en principio quiere ayudar al equipo», añadió.



Premio Mendoza recoge el 'Olimpismo en Acción'

El Comité Olímpico Internacional entregó ayer al presidente de la Universidad Católica San Antonio y de los clubes de fútbol y baloncesto de los que es propietario, José Luis Mendoza, el premio 'Olimpismo en Acción' en una gala que se celebró en Madrid. Alejandro Blanco, presiente del COE, y Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, fueron los encargados de entregar a Mendoza el galardón. También fueron premiados Gala siete deportistas de la UCAM, Mireia Belmonte, Saúl Craviotto, David Cal, Ruth Beitia, Javier Fernández, Lydia Valentín y Sandra Sánchez.