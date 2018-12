Santi Jara: "Si yo tuviera que decidir, cambiaría pocas cosas de la plantilla"

Jugador del Cartagena. El exjugador grana vive uno de sus mejores momentos de la temporada en casa del FC Cartagena, gracias a sus cinco goles. Dice el almanseño que vive con pena lo sucedido en el Real Murcia y que él se creyó las mismas mentiras que los que jugadores llegados después. Aclara que no siempre es fácil detectar al tramposo.

Santi Jara (Almansa, 1991) es el futbolista de moda en el FC Cartagena. Con ese calificativo seguro que no se siente muy a gusto el exjugador del Real Murcia, porque su carrera deportiva le ha demostrado que no siempre el fútbol recompensa el trabajo y el sacrificio del jugador. No obstante, sí que es un peso pesado en este vestuario albinegro, que califica de una gran calidad, y por eso pretende transmitir optimismo a los aficionados que aún piensen en las desgracias de otros años. Dice Jara que un día estás abajo y otro arriba, por lo que hay motivos para pensar que ésta sera la temporada del ascenso. Vive desde la distancia todo lo que viene sucediendo este año en el seno del conjunto murcianista, pero también recuerda lo que tuvo que pasar en su época en la entidad.

P ¿Está el equipo en el mejor momento de la temporada?

R Estamos bien. El equipo empezó un poco raro, quizá algo normal porque somos nuevos la mayoría. Se necesita un tiempo para adaptarse y ahora estamos mejor. Hemos dado un cambio radical y eso era lo que se iba buscando.



P Y usted también se encuentra en un gran instante de forma.

R Estoy muy contento, es verdad. Pero la manera de jugar del equipo la veo reflejada en mi forma de participar en el campo.



P Lo que sí se puede decir con seguridad es que para Munúa es inamovible.

R Estoy contando con minutos, pero en el equipo nadie es inamovible. Estamos todos participando. Ahora que se está haciendo el trabajo bien, está manteniendo más el bloque.



P ¿Se considera un peso pesado dentro del vestuario?

R Pues no. Me considero uno más. El equipo no debe tener pesos pesados, todos deben aportar lo máximo y desde esa premisa podremos ver que los que ahora no están jugando tanto, al final de temporada habrán tenido su momento para ser tan importantes como el resto.



P Ha demostrado con los 5 goles que es un gran llegador . ¿Dónde se siente más cómodo?

R Todas las temporadas he metido goles y en ésta los estoy haciendo pronto. Ojalá siga la racha, porque estoy muy contento. Estoy cómodo en las dos bandas. En la banda izquierda, de cara a golpear a puerta, tengo más opciones.



P Con sus tantos, los de Elady, Moyita o Julio Gracia se demuestra que este Cartagena tiene gol en la segunda línea.

R Hay un abanico amplio que ha aportado goles. Al final lo importante es poner cada uno su grano de arena. Eso nos dará la tranquilidad de que existan alternativas a la hora de marcar.



P ¿Llegó a pensar en el primer mes de competición que iba a tocar sufrir mucho este año?

R Sinceramente era el año que más tranquilo estaba tras el inicio liguero. Esto lo viví el año pasado y aún no teniendo un comienzo como se esperaba, dentro del vestuario se veía que el cambio era inminente. Sabíamos que se iba a revertir la situación y no me pilla por sorpresa lo que pasa, porque estaba confiando en que esto iba a cambiar más pronto que tarde.



P En el club no paran de decir que ésta es la mejor plantilla que han confeccionado en los últimos años. ¿Cómo la ve usted si la compara con los compañeros de temporadas anteriores?

R En cuanto a la calidad individual, tienen toda la razón lo que dicen desde el club. El talento es amplio en este plantel. También he estado en otros con jugadores muy válidos. Además hay que destacar lo mucho que nos aportan los sub-23, y por eso lo tiene tan difícil el entrenador. Mejor decir que tenemos esta plantilla, que estar pensando qué posiciones se deberían reforzar.



P Añade Munúa que hay mucho fondo de armario. ¿Llegará ese fondo de armario en condiciones al final de la competición?

R Creo que sí. Tocaría pocas cosas en esta plantilla porque este equipo está bastante bien. El fondo de armario es tan amplio que cuando uno no está, el que entra lo hace tan bien o mejor que el ausente.



P ¿Dónde cree que está el punto fuerte de este plantel?

R En la forma de competir. Ya dimos un paso adelante hace unas cuantas jornadas. Arriba estamos muy bien, pero para eso los de abajo (la defensa) nos han dado muchas cosas para ser tan fuertes.



P ¿Dónde piensa que hay que seguir haciendo más hincapié y que siguen teniendo demasiados errores?

R Parece que siempre estemos buscando los errores, pero quizá haya que mirar a los rivales que nos llegan. En otros sitios hay buenas plantilla y a veces le quitamos mérito a lo que hacemos.



P Ahora parece que hay cierta desazón por los problemas defensivos. ¿Usted lo ve así?

R No estoy al tando de esos debates, pero el Cartagena está bien. No hay que ir más allá, porque habrá tramos que estemos mejor y otros peor. Es cuestión de pararse a pensar que no estás solo en el campo y los demás también juegan. Si le pasa al Barça y al Madrid ¿no nos va a pasar a nosotros? No es fácil porque no vamos a ganar todos los domingos de calle y el que no quiera darse cuenta tiene un problema.



P ¿En qué se diferencian en aquel equipo que cayó contra el UCAM Murcia o Melilla?

R La diferencia es muy poca. Ante el UCAM Murcia nadie en el descanso hubiera pensado que se nos iba a escapar. Ante el Melilla estuvimos algo peor, pero ellos son buenos también.



P El Cartagena se quedó el año pasado a las puertas del ascenso y esa es una losa complicada de llevar. ¿Ve exigencia en el club para estar arriba desde el comienzo? ¿Y en la afición?

R De la directiva ninguna. La exigencia la sabemos pero la mayoría está preparada. Hay que tomarla como una cosa muy normal e ir partido a partido. Mirar el siguiente partido e ir poco a poco, sabiendo que el palo que se llevaron la temporada pasada fue grande. Animo a la gente para que piense que cada temporada es diferente y esté ahora a muerte con el equipo. La afición me ha hecho algún comentario de lo del año pasado. Ese fue un palo duro y quizá en éste tengamos una alegría.



P ¿Qué es lo que más le gusta del fútbol de Munúa?

R Las ganas y la forma de trabajar. Encontrar técnicos que entrenen como en si fuera una categoría superior es complicado. Piensa que se puede hacer el fútbol que ellos pretenden y estamos demostrado que es posible. Ha sido capaz de transmitir a los jugadores su idea de fútbol, porque tiene las cosas claras. Tenemos una forma de jugar y conforme pasen los partidos más opciones de ganar habrá.



P Dice el club que eso de reforzar al equipo en enero queda casi descartado. Si tuviera usted la potestad, ¿a quién ficharía?

R ¿Fichar yo? Como no me dedico a eso no me voy a mojar. Manolo y Paco lo están haciendo bien.



P ¿Con quién ha hecho más migas en el vestuario?

R Soy un chico abierto, que no tiene problemas con nadie. Me llevo bien en general con todos. Es verdad que en un vestuario se puede tener más afinidad con unos que con otros, pero me siento cómodo con la plantilla en general.



P ¿Le ha sorprendido alguno?

R Hay gente muy tranquila, que tiene las cosas claras en el vestuario. La gente es muy amable y te hacen que estés muy a gusto.



P ¿Qué sensación le produjo jugar y ganar el derbi en Nueva Condomina con gol incluido?

R Mucha alegría. No porque el año pasado estuviera allí. Es que el equipo compitió bien todo el partido. Nos sentimos cómodos, teníamos el balón y sabíamos que al menos un empate nos íbamos a llevar. Si encima te llevas los tres puntos, la alegría es inmensa.



P Tiene 27 años y una dilatada experiencia futbolística con hasta cinco clubes en su trayectoria. ¿Dónde cree que ha madurado y aprendido más?

R Pues de cada club te llevas algo y siempre intento quedarme con lo positivo.



P En los últimos cinco años sale a equipo por año. ¿Es un culo de mal asiento?

R No. Ascendí a Primera con el Sporting y algunos equipos cuando suben se vuelven locos. Ahí es cuando a los jugadores le pegan la hostia más gorda y piensas que no lo mereces después de lo que llevas peleado por ese club. Luego firmé en el Albacete por dos años, pero el primero descendimos y me quedé sin contrato. En Georgia firmé cinco meses y luego llegó el Racing, pero solo la segunda vuelta. En el Murcia tenía dos temporadas pero me dijeron que no podían asumir mi ficha el segundo año. No soy culo de mal asiento, me gustaría estar más de un año en algún equipo, pero no siempre depende de uno mismo.



P ¿Cómo fue su experiencia en Georgia?