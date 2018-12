El UCAM retoma hoy la Champions en Francia sin Tumba ni Sadiel Rojas

Después del parón obligado en el calendario por los compromisos clasificatorios para el Mundial de China, el UCAM Murcia CB se encuentra inmerso de nuevo en la rutina. Tras la victoria del pasado sábado al Gipuzkoa Basket en la Liga Endesa, para sumar su primer triunfo como visitante en la competición doméstica, el equipo universitario retoma esta noche en Francia (20.30 horas, Popular TV) la Champions League en el que será el inicio de la segunda vuelta de la fase de grupos del torneo europeo.

Los de Javier Juárez se miden a un Le Mans al que ya superaron en el Palacio a principios de octubre gracias a la intensidad defensiva y su superioridad en el rebote. No obstante, el actual campeón de la liga francesa, llega necesitado al choque. Las urgencias se han apoderado del equipo francés después de alcanzar el ecuador de la fase regular de la Champions con tres derrotas consecutivas, por lo que un triunfo sería vital para poder engancharse de nuevo a la lucha por alcanzar la cuarta plaza (última que da acceso a las eliminatorias). Además, a principios de noviembre se reforzó con la llegada del base Jonathan Tabu, quien militó hasta el pasado curso en el Bilbao Basket, con el objetivo de elevar sus prestaciones tanto en la liga francesa -donde actualmente es el sexto clasificado- como en la Champions. Por lo que el encuentro será un nuevo desafío para el UCAM de un Javier Juárez que no podrá contar ni con Kevin Tumba ni Sadiel Rojas.

Pese a contar con descanso en las ventanas FIBA, ambos jugadores siguen entre algodones para tratar de superar las molestias en el hombro, en el caso del pívot belga, y las dolencias que arrastra en el codo desde hace meses el capitán del equipo murciano. Por este motivo los dos jugadores no viajaron con el resto de la plantilla ayer a Francia, y fueron el base Alberto Martín y escolta Carlos Unanue, de Liga EBA, los que completaron la convocatoria después de que el murciano Emilio Martínez -habitual en las citas de la Champions League- se marchase cedido al CD Estela de la LEB Plata hace unas semanas.

No obstante, no será una situación nueva para el UCAM. Y es que en la primera vuelta Sadiel Rojas también se vio obligado a parar por culpa de los problemas físicos y el equipo murciano supo sacar adelante el partido con la dificultad de no contar con un alero 'natural'. La implicación de la línea exterior en el choque de ida fue clave, y eso es lo que se intentará repetir esta noche en Francia. Un triunfo permitiría al UCAM conseguir prácticamente su clasificación virtual a la próxima ronda, pero sobre todo le acercaría más a su objetivo de intentar conservar el primer puesto. Si el equipo murciano es capaz de alcanzar la decena de victorias al término de la fase de grupos -actualmente lleva seis- tendría muchas opciones de alcanzar las eliminatorias como líder de grupo con los beneficios que esto conlleva.