ElPozo supera el susto inicial para colarse en los cuartos de final de la Copa del Rey

ElPozo estará en cuartos de final de la Copa del Rey después de realizar un partido notable. No fue ElPozo más vistoso, pero si fue el de ayer un equipo el murciano practico, intenso, solidario y lo mejor de todo ello, plasmó la superioridad que se le prevé en la pista del Palacio de los Deportes.

Con poca gente en las gradas, los entrenadores con vestimenta deportiva y el partido loco desde el primer instante, parecía más un entrenamiento que los octavos de final de la Copa del Rey. El susto del primer minuto al adelantarse el Levante, hizo que Diego Giustozzi endureciera su discurso. El argentino consiguió llevar a su equipo a dibujar un encuentro, donde cada jugada parecía el acabose. ElPozo reaccionó como lo hacen los equipos grandes, con un Fernan que le dibujó el guión a un actor principal ayer como Pito, dos subidas gemelas del granadino por banda izquierda, las cerró convirtiéndolas el brasileño en la remontada.

Con el partido ya favorable el equipo de Murcia sabe hacerse fuerte, todos aprietan en defensa y el que no lo hace el técnico por muy internacional que sea le pasa factura, así que no cabe otra que o sumase a filas o banco. El equipo apretó, Pito hizo uno de esos goles por los que vale la pena pagar una entrada, Fernan volvió a ser ese jugador franquicia del equipo y se sumaba a la fiesta Fede, el portero que ha sido relegado al banquillo por el madrileño Fabio, ayer demostró que esta para contar con el.

Sorprendió el Levante con su salida en tromba, ElPozo comenzó dormido y se encontró con que los valencianos a los diez segundos ya habían puesto a prueba a un Fede que reaparecía, Rescia le tiro con intención y el cancerbero envió a córner, no pudo hacer nada cuarenta segundos después, disparó de nuevo de Rescia y el balón que lo repele Fede y queda suelto, nadie le entra y Javi Rodríguez lo cabecea al fondo de las mallas. Primer gol del Levante y primer cabreo de Giustozzi. No le gustó al argentino como el cuarteto había salido a la pista, muchas opciones para el equipo de David Madrid, que todavía vería como Jorge Santos y Pedro Toro en sendos disparos ponían a Fede al borde del ataque de nervios, el portero murciano no daba abasto y Giustozzi cortó por lo sano cambiando el cuarteto al completo.

No era un partido más, al menos el preparador sudamericano no se lo tomaba así y para muestra la discusión que tuvo con el 'Diablo' de Cieza al que le recrimino vehementemente falta de intensidad en una jugada.

Los murcianos mejoraron con los cambios, sobre todo con la verticalidad de Fernan, el granadino abrió una autovía por la banda izquierda y en velocidad se iba en el minuto seis para amagar el disparo y pasarla al segundo palo donde Pito a placer marco. Se empataba y parecía que el mal rollo en el banco murciano desaparecía y más aún, cuando de nuevo Fernan vuelve a martillear por la banda izquierda se va de Cecilio y vuelve a ponerla atrás donde de nuevo Pito repite acción haciendo el segundo de su equipo y segundo de su cuenta particular.

ElPozo comenzó a tener la posesión, ya mandaba y además conseguía meter al equipo valenciano en su pista y lo más importante es que las ocasiones comenzaron a teñirse todas rojas, Miguelín disparaba cruzado, Álex García se tropezó con el poste, Pito dispara alto y ya el encuentro reconocía al colíder de la LNFS.

Ya en el segunda parte, los murcianos salieron más metidos, poniendo todo en cada acción y consiguiendo a los dos minutos de la reanudación el gol más bonito de la noche, jugada de Pito en diagonal que se va de varios contrarios y saca un latigazo cruzado que hace inútil la estirada de Prieto. Giustozzi quería mas exigía en cada jugada y esto llevo el partido a una inestabilidad total. Fernan completó la victoria y cerró el pase a cuartos de final.