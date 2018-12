Una prueba de fe en Almería

El Real Murcia se enfrenta hoy a uno de los puntos de inflexión de la temporada. El equipo grana necesita romper cuanto antes la mala racha en la que está inmerso, después de encadenar seis jornadas consecutivas sin ganar. Pero es que, además, debe mostrar de nuevo alguno de los argumentos que le convirtieron en uno de los equipos más sólidos antes de llegar al ecuador de la primera vuelta. Hoy, a las 11.30 horas ( Footters.com), cuenta con casi todos los condicionantes a su favor, por lo que tratará de superar a un Almería B que se encuentra en la parte baja del grupo IV de Segunda B pese a que ha mostrado que otro brote verde en las últimas jornadas del campeonato.

«En el momento que empecemos a ganar nos vamos a liberar y vamos a ser el equipo del principio de liga, tengo total seguridad de que va a ser así. Cuesta romper estas dinámicas y necesitamos ganar aunque sea jugando mal», dijo Manolo Herrero, entrenador del Real Murcia, en la previa del encuentro. El equipo murcianista necesita volver a toda costa con los tres puntos del estadio Juegos del Mediterráneo, ya que cualquier otro resultado haría saltar las alarmas en una parcela deportiva de la que se esperan algunos cambios en las próximas semanas. De hecho, el elegido por el actual consejo de administración para marcar el camino en el próximo mercado invernal y ajustar la plantilla un poco más a la actual realidad del club es el madrileño Julio Algar, exentrenador del Lorca FC y exjugador del Murcia a finales de la década de los noventa.

El entrenador grana ha dejado fuera de la convocatoria al extremo Héber Pena, por decisión técnica, junto a Víctor Curto. El delantero catalán, pese a que ha mejorado de sus molestias físicas, no se encuentra todavía al cien por cien para contar con minutos y desde el club no se quiere correr ningún riesgo. También se ha quedado en la capital del Segura el lateral Migue Leal. No obstante, la gran ausencia será la del central Hugo Álvarez. El defensa también arrastra unas molestias que no le permitieron finalizar el choque del pasado domingo frente al FC Jumilla, y la gran incógnita será quién ocupa su puesto en el centro de la zaga junto a Charlie Dean. La opción natural sería la entrada de Dani Pérez en el once, sin embargo, Herrero dejó la puerta abierta a la posibilidad de que sea el capitán Armando Ortiz quien ocupe ese puesto, ya que en anteriores temporadas realizó esa labor en varios encuentros puntuales.

Enfrente estará un Almería B que también cuenta con 'raíces murcianistas' en su plantilla. De hecho, el canterano grana Miguel Guirao vivió la pasada jornada uno de los momentos más emocionantes de su trayectoria deportiva al volver a marcar un gol después de superar dos graves lesiones en su rodilla derecha. En el verano de 2016 firmó por el FC Cartagena y tras dejar buenas sensaciones en la pretemporada, sufrió la rotura del ligamento cruzado y menisco en su articulación. Pero, cuando todo parecía preparado para su regreso, tuvo una recaída. Durante su paso por el FC Jumilla y el Lorca Deportiva no encontró el protagonismo para recuperar unas sensaciones que ahora está reencontrando en su segunda etapa en el filial almeriense. Además, el centrocampista Youness también pasó por el Real Murcia Imperial y el mediocentro murciano Mario Abenza también se formó en la cantera murcianista. El equipo que dirige Esteban Navarro es el más goleado del grupo IV de Segunda División B, con 27 tantos en contra, y llega a la cita de hoy después de encadenar dos empates consecutivos frente al Villanovense (0-0) y el Badajoz (1-1) la pasada semana.