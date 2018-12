El Cartagena salva el partido ante el San Fernando

El Fútbol Club Cartagena se lleva los tres puntos ante el San Fernando en un partido donde el equipo local estuvo espeso en la primera mitad. En la segunda parte, llegarían los goles, el primero por fortuna, ya que Diego Simón introducía el balón en su propia red, y el segundo era un disparo certero de Santi Jara.

Se presentaba un partido entre dos equipos de la zona alta. Un encuentro donde el Cartagena tenía que volver a la senda de la victoria y donde el San Fernando quería mantener su estatus de "equipo revelación" de esta campaña. La primera mitad fue fría. Dejó indiferente a todo el mundo. El ambiente, como el partido, algo desangelado. Basta con decir que la primer interveción de Gálvez, guardamenta del cuadro visitante, llegaría en el minuto 40. Se puede añadir que la única intervención de Joao Costa fue un disparo lejano, raso y flojo de Bruno Herrero.

El FC Cartagena no estaba acertado en la creación. La salida de balón desde la defensa le costaba. Moisés no tuvo su mejor día. No conectaba con ningún compañero cuando pretendía sacar el esférico desde atrás. Por eso, se optaba por la vía directa, la del balón arriba y que Aketxe luche. Y no funcionaba. Mientras, el San Fernando, bien colocado, se anticipaba a todo, ocupaba los espacios, ejercía una presión intensa, y poco más. Bloqueaba el equipo visitante la sala de máquinas del Cartagena y tuvo una primera parte plácida.

Al comienzo de la segunda parte, los de Munúa habían encontrado la fórmula para contrarestar la estrategia planteada por José Manuel Pérez. Se buscaban más los costados. La posesión y el juego alegre no eran una opción por lo que los albinegros tenían que intentar encontrar la transición rápida de balón, con los hombres de banda saliendo desde atrás y buscando la sorpresa por los carriles laterales. Y era cuando empezaba a acercase la pelota al área de Gálvez aunque sin claridad.

Y todo el partido cambiaba en el minuto 63, cuando Diego Simón introducía el balón en su propia portería. Esto provocaba que el San Fernando tuviera que abandonar la disciplina táctica y pensar en ir arriba, hecho que aprovechaba el Cartagena para hacerse dueño del encuentro. El tanto de la tranquilidad llegaba con el carrusel de cambios. Fito Miranda saltaba al terreno de juego y, en el primer balón que tocaba, le servía a Santi Jara un pase que el extremo aprovecharía con un disparo raso y seco que abría brecha en el marcador. Hasta el final, fue un querer y no poder del San Fernando. Los tres puntos se quedaban en el Cartagonova y el equipo albinegro sigue al acecho de Melilla y UCAM.