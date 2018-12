El primer rugido de ´Las Leonas´

Cuando el XV Rugby Murcia puso en marcha hace apenas un año y medio su equipo femenino, ni sus primeras integrantes ni los dirigentes se marcaban objetivos ambiciosos, sino todo lo contrario. El único reto era dar respuesta al interés de un grupo de chicas por practicar y competir en un deporte que ha experimentado una gran evolución en los últimos tiempos en nuestro país. 'Las Leonas', como se hicieron llamar desde el inicio, sufrieron mucho en su primera campaña. Primero, para reunir un número mínimo de chicas para participar en la liga regional. Algunas novias de jugadores del club y otro grupo procedente de las Squalas de San Javier también se 'afiliaron', permitiendo que finalmente el XV Rugby diera sus primeros pasos, que fueron duros, puesto que los resultados iniciales fueron abultados en contra. Pero los marcadores adversos no frenaron el compromiso de un grupo de chicas que en la campaña 2018-2019 está recogiendo los frutos de un trabajo bien planificado, donde la entrega de jugadoras que tienen que costearse gastos como los desplazamientos y la ficha federativa, se ha convertido en fundamental para alcanzar el primer gran éxito de la historia de 'Las Leonas': ser campeonas de la primera vuelta de la Liga Autonómica y tener acceso a la Segunda División valenciana.

«El año pasado fue de rodaje. En el primer partido que disputamos en Lorca, eran todas las chicas nuevas», recuerda Begoña Díaz Carrasco, quien con 50 años de edad sigue compitiendo y es la capitana de una plantilla que este año está más «cohesionada, con un grupo unido, pero si nos llegar a decir en septiembre o finales del pasado año que íbamos a ser campeonas, nadie se lo habría creído», comenta Díaz, quien también es todo un ejemplo para sus compañeras y tiene un hijo jugando en las categorías inferiores del club.

Dos días a la semana, de nueve a once de la noche, 'Las Leonas' se reúnen en el estadio Monte Romero para celebrar sus entrenamientos. «Ahora también estamos trabajando los viernes, por lo que tenemos más sesiones que el equipo masculino», dice José Juan Ríos, el entrenador que hace un año recogió el guante que le lanzó el presidente del club de sacar adelante un equipo que esta campaña ha recibido refuerzos importantes, como una chica francesa de 22 años que está estudiando en Murcia, o una holandesa que, pese a no haber jugado con anterioridad al rugby, ha destacado rápidamente por su capacidad física. La clave del éxito alcanzado ya esta temporada tiene dos bases, según el técnico. En primer lugar, el fuerte compromiso de las jugadoras, que permite realizar entrenamientos con un mínimo de veinte de las veinticuatro jugadores con licencia en el equipo. Y el segundo, el plan físico que puso en marcha junto a Federico Berenguer durante la pretemporada. «A lo que más achacamos los buenos resultados es a la diferencia física, ya que en el rugby es muy importante que las jugadoras lentas sean rápidas.

Para ello, el pasado verano decidimos incorporar a las sesiones de trabajo el sistema Amrap, compuesto por entrenamientos interválicos de alta intensidad, donde, por ejemplo, utilizamos bidones y ruedas de camión. Todo ello nos ha aportado una gran fortaleza física y que no hayamos sufrido ninguna lesión, salvo aún pequeño esguince de tobillo o la luxación de un dedo, pero nada más. Al principio nos decían que estábamos locos por meterles tanta caña en los entrenamientos, pero las jugadoras se dieron cuenta desde el primer momento de los beneficios que tenía este sistema», explica. Y a nivel táctico se puede encontrar el tercer pilar sobre el que se asienta el juego de 'Las Leonas': «Estamos practicando un juego muy simple pero bastante agresivo, donde siempre atacamos intentando hacer que las jugadoras rompan la defensa rival. Es simple, pero todas las chicas tienen que saber interpretar. Nuestro rugby es más moderno, con una mezcla entre un juego simple pero a la vez más efectivo».

A partir del próximo fin de semana llega una nueva fase de la temporada para el XV Rugby. Tras disputar la liga murciana, donde estaban integrados tres equipos de la zona sur de Alicante, y acabar en la primera posición, se han 'colado' en la Segunda División valenciana, con los mejores de cada una de las zonas en las que se dividió la primera parte del curso. Ahora disputarán una vuelta con enfrentamientos ante todos los equipos, para después llegar a los play off, donde estará abierta la posibilidad de lograr el ascenso a División de Honor B. «El equipo está muy motivado. Son muy disciplinadas y se apoyan al máximo, comportándose una familia. El año pasado la idea era formar jugadoras de rugby y lo hemos conseguido», dice Ríos, quien no pone techo a las ambiciones de sus chicas. «Meternos en esta liga cumple con creces los objetivos que nos habíamos marcado. Sabemos que va a ser una competición mucho más dura y que tenemos que aguantar el tipo, pero el objetivo ahora ya no es ganar partidos, sino aprender para el futuro», puntualiza la capitana Begoña Díaz, quien se muestra orgullosa por el gran ambiente que se ha creado en 'Las Leonas.

Sara Salmerón, Cristina Torres, Patricia Cegarra y María Jesús Fernández (primera línea); Raquel Mateos, María del Mar Valero e Iris Hansman (segunda línea); Charlotte Nabizada, Raquel González, Inma Frutos, Marie-Colombe Hansen y Carmen Blaya (tercera línea); María Bermúdez (medio melé); Inés Angosto (apertura y centro); Azucena Alonso, Emilia Navarro y Miryam Soler (centro); María Luisa de Ayala, Irene Vera, Isabel Ruiz y Sonia María Gilabert (ala); Elena Soledad López-Varela (ala y zaguero); y Begoña Díaz (zaguero y ala) son las componentes de una plantilla que tiene como entrenadores a Nacho Herrero y José Juan Ríos, en la preparación física a Federico Berenguer, y como delegado a Raúl Rodríguez.