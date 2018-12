Julio Algar gana el casting para ser director deportivo del Real Murcia

Un movimiento que tenía marcado el nuevo consejo de administración del Real Murcia desde su entrada en la Nueva Condomina era el de encontrar un enlace entre la directiva y el primer equipo. Desde que Xavi Juliá comunicase su salida de la PARMU (Plataforma de Apoyo al Real Murcia), después de realizar las primeras labores en la secretaría técnica tras la marcha de Víctor Gálvez y su séquito, han sido varias las entrevistas que se han llevado a cabo en las oficinas del estadio para encontrar al candidato adecuado. Sin embargo, parece que la decisión ya está tomada. Y es que Julio Algar, según pudo confirmar esta Redacción, es el elegido por la directiva «casi al cien por cien» después de imponerse al resto de candidatos.

El madrileño ha salido vencedor de la terna entre Óscar Sánchez y Pedro Cordero, por lo que será el encargado de decidir el camino a tomar en el próximo mercado de invierno para ajustar el prespuesto de la plantilla a la realidad por la que atraviesa el club. El exentrenador del Lorca FC, en la temporada 2016-2017 que acabó con el ascenso de David Vidal, es el actual técnico de los juveniles de la Cultural Leonsa y también se encuentra dentro del cuerpo técnico del club leonés realizando tareas de scouting y seguimiento a jugadores. Además, vistió la camiseta del Real Murcia en las temporadas 98-99 y 99-00 en la Segunda División B durante su etapa como futbolista. Los actuales dirigentes no se han pronunciado hasta ahora en cuestiones deportivas pese a los malos resultados cosechados por el equipo grana en las últimas semanas, y será Julio Algar el que tenga plenos poderes para intentar instaurar la normalidad en esta parcela.

Y es que, después de que Manolo Herrero diera un toque de atención a su plantilla tras el empate encajado el pasado domingo frente al FC Jumilla en la Nueva Condomina, el entrenador del Real Murcia también lanzó un aviso a sus jugadores antes de medirse mañana al Almería B (11.30 horas, Footters.com) para romper una racha de seis encuentros sin conocer la victoria. «No tengo ninguna queja por parte de nadie, pero sí que es verdad que a veces percibo que hay jugadores que por el hecho de no sentirse importantes dentro del equipo empiezan a desconectar un poco. Al final, hay momentos que necesitas de ellos y a lo mejor no se encuentran en las mejores condiciones, sobre todo de cabeza», explicó ayer el entrenador andaluz y añadió que «necesitamos de todos, porque jugar cinco minutos en el Real Murcia es muy importante, esa es mi preocupación y tengo que evitar que eso suceda».

El equipo murciano viaja a Almería con la clara intención de sumar los tres puntos para poner fin a un mala racha que le ha alejado de la zona alta de la clasificación y buscará aprovechar las debilidades del filial almeriense, penúltimo clasificado del grupo IV de Segunda B, para recuperar de nuevo la confianza en su juego. «En el momento que empecemos a ganar nos vamos a liberar y vamos a ser el equipo del principio de liga, tengo total seguridad de que va a ser así. Cuesta romper estas dinámicas y necesitamos ganar aunque sea jugando mal», aseguró Manolo Herrero ayer en su encuentro con los medios de comunicación.

La «falta de confianza» de la plantilla fue en lo que más incidió el técnico murcianista en la previa. «En este momento no están saliendo las cosas como queríamos, prueba de ello son los partidos que nos somos capaces de ganar en casa después de hacer lo más difícil al adelantarnos en el marcador. La falta de confianza y las inseguridades nos están condenando, pero tenmos que dar un paso adelante a partir de mañana», expresó un Manolo Herrero que cuenta con el respaldo del consejo de administración grana pese a los malos resultados. «Es de agradecer el comportamiento de los dirigentes. En todo momento me han mostrado su confianza y creen en lo que estamos haciendo. De ahí viene mi malestar personal, porque siento su confianza y no estamos siendo capaces de recompensar todo con nuestro trabajo», dijo ayer el técnico en la previa del choque.