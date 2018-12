ElPozo, líder tras tirar de casta

ElPozo por fin se impuso a uno de los primeros de la parte alta de la tabla - tras caer contra el Inter y empatar con el Barça - y venció lejos del Palacio al Palma, con quien compartía liderato junto al cuadro blaugrana, por 2-3 en un duelo de máximo nivel y en el que los de Giustozzi lograron anular dos goles de desventaja para vencer a un cuadro balear hasta ayer invicto en su feudo. Con la victoria, el conjunto de la capital del Segura se coloca primero de la tabla en solitario y queda a la espera de lo que haga el Barça, que se mide mañana al Valdepeñas y que, de ganar, compartiría liderato de la competición.

El duelo arrancó con ambos conjuntos midiendo las prestaciones del contrario en defensa. Jugadas aisladas que finalizaban con disparos lejanos fueron la tónica de los primeros compases en un choque que no tenía dueño. Caracterizado por una presión muy alta, el encuentro obligaba a los equipos a jugar con pases largos dejando poco espacio para las jugadas en estático y el alto ritmo del partido obligaba a los técnicos ir refrescando a sus unidades cada poco tiempo.

ElPozo, que juega más cómodo teniendo el control de la pelota y a una velocidad inferior a la que estaba viviendo , no terminaba de asentarse sobre la pista frente a un rival que no lo dejaba dibujar su ataque. Tanto apostó el cuadro local por el gol que, poco después de superarse el ecuador de la primera parte, Quintela hizo el primero del partido tras recibir dentro del área y revolverse para rematar con potencia y batir a Fabio. Tras el gol, el duelo deceleró algo y el conjunto de la capital del Segura comenzó, poco a poco, a hacerse notar. Le costaba superar la primera línea de presión pero, cuando la rompía, llegaba con cierta claridad a la meta de un Nico Sarmiento que se mostró muy seguro en cada actuación. El Palma, que relativamente pronto se había encontrado con cinco faltas, dejó un metro a los de Giustozzi para no forzar el doble penalti y, aunque la escuadra murciana mejoró su imagen, fue insuficiente y se encontró con el segundo gol obra de Nunes tras finalizar una contra local. ElPozo, que comprobó como se oscurecía el horizonte, se lanzó sin miedo a por su rival, regaló los mejores minutos en el último tramo de la primera parte, y logró recortar distancia en el último minuto al transformar Andresito un doble penalti. La épica remontada, si la iba a haber, quedaría emplazada para la segunda parte.

Los últimos veinte minutos del choque, esos donde se decidiría el liderato momentáneo, comenzaron un ElPozo elaborando y acechando la portería rival. Los visitantes se quedaron con el balón mientras los locales apostaron por ataques más directos en un segundo acto en el la escuadra murciana encontró su sitio sobre la pista balear y comenzó a generar peligro y ocasiones de forma cada vez más habitual. El tiempo fue pasado y la intensidad aumentando hasta que llegó el empate, algo impensable en el primer tiempo, cuando Andresito logró volver a batir a Sarmiento.

La fortuna se alió con ElPozo y la madera repelió dos disparos de un Palma que despertó y puso todo de su parte para intentar llevarse el triunfo, al igual que los de Giustozzi, habida cuenta de que el empate no servía a ninguno. En unos instantes finales no aptos para cardíacos, ambos equipos apostaron todo lo que tenían y, a un minuto del final, Pito enganchó una volea para lograr una espectacular remontada que certifica un triunfo de muchos quilates y deja a ElPozo líder de la liga.