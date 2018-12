Brocanelo: "Necesitamos líderes en este equipo"

El entrenador del Jimbee Cartagena, André Brocanelo, declaraba, como previa al partido de este viernes, que ha pedido a los jugadores que den un paso al frente y necesita gente que dé la cara. «Este pasado lunes tuvimos una charla en la que he dejado claro que necesitamos a alguien que dé un paso adelante. Hemos estudiado a los contrarios, hemos cambiado la forma de entrenar, hemos pedido espíritu de lucha, pero necesitamos verdaderos líderes para que eso cambie y los jugadores deben dar un paso adelante. Desde fuera se pueden tomar decisiones pero los protagonistas son realmente ellos», explicaba con meridiana claridad.

Brocanelo insistía en que hasta ahora solo hay un jugador que haya sido capaz de asumir esta responsabilidad, y ese es Eka: «Es uno de los jugadores que siempre ha dado la cara, pero necesito más gente y no solo Eka. Los demás tienen que dar más de sí. Somos una plantilla de ocho jugadores y aportar cosas como gol, aplicarse en determinados sectores de la pista donde nos falta algo de compromiso para dar un paso adelante».

Dice que anda un poco cansado de hablar y que luego el equipo no logre los resultados que esperan, por lo que es el momento ya de actuar. «Llevo tres semanas diciendo que los rivales son idóneos para cambiar la racha, pero quiero hechos y no palabras. El club me respalda a mí y a mis jugadores. Cada semana es idóneo pero peor no se puede estar», añadía el técnico del equipo cartagenero.

Dice la estadística que hace catorce años que no se gana en Zaragoza. «Son momentos para poder cambiar. Cada partido tiene su historia. Zaragoza hace defensa en zona, parecida a la nuestra. Después de tanto tiempo que hemos entrenado con esa defensa, debemos saber atacarla, aunque también puede ser un arma de doble filo. Los jugadores deben estar con la máxima tensión posible».

Por otro lado, el preparador habló de Franklin, la última incorporación al equipo, pero que no podrá jugar hasta enero. «Vamos a ver en qué condiciones llega dentro de un mes. Es un jugador contrastado y esperamos que esté a un 75% de sus condiciones. Puede aportar gol, fuerza, actitud y personalidad. Creo que son atributos de un jugador de su talla».

El técnico ha decidido incluir en la convocatoria a Raúl Jerez, quien a pesar de su lesión, podría ser de la partida, aunque será su compañero Marcao el titular.



Eka pide más refuerzos

Por otro lado, también Eka habló del próximo partido y de cómo ve la actual situación del equipo. «Los entrenamientos están siendo duros y esperamos llegar a Zaragoza en las mejores condiciones para llevarnos el triunfo».

Habló del rival. Tras tres años en el conjunto maño ya conoce cómo se las gastan en Zaragoza. «El próximo rival hace muy bien la estrategia. Su defensa, que a veces puede ser blanda, nos puede generar peligro a la contra. Tenemos que tener tensión, porque es un rival que, aunque no está bien, puede hacernos un partido difícil para nosotros».

Dijo el jugador brasileño que mantiene las molestias físicas, que no le impedirán jugar. «Yo sigo con molestias. Tengo una cicatriz. No estoy al 100%, pero sigo jugando y no hay más. Hay que seguir, pelear y con todo el esfuerzo que tengamos».

Además, el jugador añadía que tiene claro que Jimbee Cartagena necesita reforzarse. «Soy uno de los pesados en la oficina pidiendo más gente. Necesitamos más jugadores. Algunos en defensa, otros como Franklin en taque, para dar un descanso. Llevo 13 partidos disputados en los que he jugado entre 23 y 28 minutos».

Por último, tras pedir el entrenador que los jugadores asuman más compromisos y obligaciones, Eka indicaba que: «La responsabilidad la he cogido desde el principio. Estoy siempre protestando para que la gente vaya a más. El entrenador ha dicho muy claro que tenemos que dar la cara. Es un momento crucial para remontar y estar arriba. Encarar la temporada para abandonar el descenso y meternos en la zona de play off».