El lorquino Juanmi Sanz se proclama campeón del mundo en Portugal

El año 2018 será imposible de olvidar para el deportista lorquino Juan Miguel Sanz. Tras más de veinticinco años compitiendo en el mundo del culturismo, con un par de ellos de paréntesis debido a los terremotos del 2011, y con cincuenta y dos años cumplidos, Juan Miguel Sanz se ha proclamado Campeón del Mundo Mister Universo, Master-50, Wabba 2018. La pasada semana fue el evento, una cita que se celebró en el Casino de Estoril en tierras portuguesas.

Unas semanas antes de esta última cita quedó quinto clasificado en el Campeonato Internacional, que se disputó en el hotel Bali de Benidorm. Sanz se había marcado como objetivo principal lograr antes del final del presente año la Tarjeta Profesional, la cual le permitirá competir en todos los eventos oficiales del mundo. Tras el éxito de Estoril, ya la tiene en su poder y la siguiente temporada serán muchos más torneos donde se podrá ver compitiendo al veterano deportista murciano.

Ahora el objetivo para el 2019 es competir a niveles mas altos «tras tantos años practicando este deporte y con mi edad, estoy orgulloso de lo que he hecho».

«La edad es un número, todo está en la mente. Haber logrado la Tarjeta Profesional era algo impensable hace algún tiempo. Ahora tendré otra responsabilidad, pero también nuevos retos compitiendo a otro nivel. He estado compitiendo con gente mucho más joven que yo. Quiero agradecer al Centro de Alto Rendimiento de Voley Playa, por las facilidades que me dan para poder entrenar en esas impresionantes instalaciones». Juanmi Sanz no tiene intención de parar su gran ritmo de trabajo y en 2019 el objetivo es, como mínimo, repetir alguno de los títulos conseguidos este curso.