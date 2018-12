Eva Navarro: "Esperamos que en un futuro podamos vivir del fútbol"

La capitana de la selección española sub-17, la yeclana Eva Navarro, reconoció a su llegada a Madrid que todavía no son «conscientes» de haber «hecho historia para el fútbol femenino» tras proclamarse campeonas del mundo en Uruguay, pero que «en un futuro» espera «vivir del fútbol femenino» y estar «en lo más alto».

«Somos muy jóvenes y hay que disfrutar de lo que estamos viviendo que no se puede vivir todos los años. Hay que aprovechar el momento, esperemos que en un futuro vivamos del fútbol femenino y estemos en lo más alto», afirmó Eva Navarro a los medios de comunicación junto al resto de integrantes de la selección tras el acto de recibimiento en la RFEF.

La capitana y alma del ataque español no es «consciente» de haber hecho «historia para el fútbol femenino» consiguiendo el primer Mundial para España. «Cuando lleguemos a casa seremos conscientes de lo que hemos hecho. Parece que estamos en una nube y poco a poco iremos asimilando todo», añadió la murciana.

«Yo creo que este Mundial, por la unión que tiene este equipo, somos una familia, es por lo que hemos hecho historia. Me acordaré de todas las compañeras que me llevo, que son como hermanas. Me voy a acordar toda la vida de ellas», confesó como una de las claves para conseguir el éxito en la final de Montevideo.

La jugadora yeclana del Levante también quiso dedicar el trofeo a las chicas de la sub-20, que se quedaron cerca de conseguir el Mundial este verano, cayendo en la final ante Japón. «Estuve en el sub-20 y esa final fue una lástima perder contra Japón. Esto también va por ellas porque nos merecimos ganar esa final», comentó recordando a sus compañeras.

Eva Navarro señaló que la Copa del Mundial es «el mejor regalo» y no los obsequios que puedan darles desde la federación. «La copa pesa, pesa más que la del Europeo, eso sí», bromeó.

«Tuve un montón de mensajes después de la final. Es un honor que la gente nos mencione en todos los lados, aparecer en la televisión... No podemos estar más felices de que nos saquen y el fútbol femenino siga creciendo», apuntó en relación a la cobertura mediática de su torneo y al apoyo de grandes deportistas españoles. «Que Casillas nos mande un mensaje y nos vea es un placer, no podemos estar más felices», concluyó.

Las palabras de Eva Navarro se produjeron en la llegada de la selección española a Madrid, donde las integrantes de la Roja fueron homenajeadas por la Federación Española de Fútbol, con su presidente Luis Rubiales a la cabeza.

En el Salón de Actos Luis Aragonés el responsable de la RFEF dijo que las campeonas del mundo se han convertido en referentes para «muchas niñas que sueñan» con ser como ellas.

Rubiales consideró que en el certamen disputado en Uruguay las internacionales pusieron en valor su «compañerismo y trabajo en equipo» para firmar el mayor logro en la historia del fútbol femenino español, solo pocas semanas después de haber logrado los títulos continentales sub-17 y sub-19 y el subcampeonato en el Mundial sub-20 de Francia. De ese campeonato, Luis Rubiales guarda una foto en la que salen él y Eva Navarro, integrante de aquel equipo y capitana de la selección sub-17. «Ella estaba llorando, estaba pasándolo mal», recordó el dirigente, «y le dije que, antes de lo que esperaba, iba a sonreír». «Y si te fijas ahora, campeona del mundo», celebró.