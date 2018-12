Eva Navarro es de oro

La sub-17 da al fútbol femenino español la primera estrella tras ganar a México

El mensaje de la camiseta de la murciana Eva Navarro durante la celebración del título de Campeonas del Mundo ejemplificó el sabor especial del oro de Uruguay: «¡Esto va para todas las niñas y en especial a las sub-20!». Apenas tres meses atrás, la propia Navarro, Cata Coll y Claudia Pina, las tres capitanas de estas 21 para la historia, vivían la otra cara de la moneda al perder la final de la Copa Mundial sub-20 de Francia contra el combinado de Japón.

Esta vez sí eran favoritas, pero reinaba el respeto hacia la otra selección invicta del campeonato, así como el miedo a perder otra final universal. «Lo bueno es que supimos manejar la presión, a un buen rival como México y pudimos sacar la final adelante», explicaba la murciana tras la victoria a los medios oficiales de la competición. Para ella, el título en Uruguay tiene doble valor. «También me sirve para sacarme la espinita de Jordania 2016, cuando teníamos un gran equipo y perdimos la semifinal con Japón. No me olvido que ha sido difícil, por eso disfruto tanto todo esto», añadió.

Fue bronce aquel entonces siendo una de las 'peques' tras ganar la final de consolación a Venezuela (4-0 y ella abrió la cuenta). Ahora ha sido una de las titulares en los seis partidos que ha saboreado tanto el éxito que apenas soltaba durante los festejos el trofeo, el de la revancha de las 'veteranas'.

En el Mundial sub-20, después de conseguir la medalla de plata, Eva Navarro se acercó a Toña Is, en el cuerpo técnico como ayudante de Pedro López, y le dijo: «Tenemos el bronce del Mundial de Jordania, ahora esta plata. ¿Qué nos queda? Pues a por ese oro vamos a ir». No fue su única promesa. A la perica Ainhoa Marín, cuando abandonó la concentración por lesión a las primeras de cambio, ejerció de lo que es, una líder natural, y le aseguró que no se iban a marchar de Uruguay sin la medalla de oro. Dicho y hecho.

La murciana no ha acaparado tantos elogios ni titulares como en el Europeo sub-17, pero su grado de relevancia en este equipazo es incuestionable. Titular de principio a fin, un filón en banda derecha, autora de dos goles y terminó como máxima asistente del Mundial sub-17, con tres servicios, el último el del segundo tanto en la final de Claudia Pina, con tres MVP contra República de Corea, Nueva Zelanda y México, la medalla de oro colectiva, el Balón de Oro como mejor jugadora del torneo y la Bota de Plata como segunda máxima realizadora, empatada a siete dianas Mukarama Abdulai, pero con una asistencia menos que la referencia de Ghana.

Hoy, homenaje en Madrid

Aún todavía sin creerse lo que han conseguido y con un sinfín de felicitaciones por la gesta, las campeonas tendrán su baño de masas y reconocimiento. La sub-17 aterrizará el lunes a las 6.15 de la mañana en la T4 del aeropuerto Madrid-Barajas y a las 13.00 horas serán recibidas por Rubiales en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para recibir un merecido homenaje en el Salón de Actos Luis Aragonés. Eva, que de ahí se irá a Yecla unos días de descanso, se ha convertido en una experta ya que en seis meses ha sido campeona de Europa sub-17, subcampeona del Mundo sub-20 y ahora campeona sub-17. También ha sido campeona de España sub-18 con la selección valenciana y ha debutado en la Liga Iberdrola.