Munúa, con los pies en el suelo

El cuadro albinegro, que acumula ocho victorias en los últimos diez encuentros, tiene mañana otra prueba en El Ejido

El Fútbol Club Cartagena disputará la decimoquinta jornada de liga mañana domingo, a las 17.00 horas ( La 7), frente al CD El Ejido, en el Municipal de Santo Domingo. Tras la victoria en el derbi, con el 6-0 al Ibiza todavía muy reciente y con el juego que está exhibiendo la escuadra cartagenerista, el equipo afronta otra prueba frente a un rival con un perfil similar al ibicenco, un proyecto con grandes futbolistas que no está terminando de cuajar como se esperaba. Pero para Gustavo Munúa, entrenador albinegro, el partido es otra final. El uruguayo no quiere relajación. «Es una realidad. Queda mucha liga. Lo más importante es la buena línea que está llevando el equipo y esto no puede parar. No nos creemos nada. Cada partido tiene su historia y si te lo crees cinco minutos, lo terminas pasando muy mal. Así pensamos todos y quiero que el domingo se vea reflejado en el campo», afirmaba ayer el técnico en rueda de prensa.

Y con esa mentalidad viaja el cuadro albinegro a tierras almerienses a intentar dedicar la victoria a Alejandro Sagarduy. El entrenador del Cartagena no quería perder la oportunidad de mostrar sus condolencias a la familia por el fallecimiento del 'Jabato' y aseguraba que «intentaremos seguir en el camino que estamos y, obviamente, va a ser un domingo especial y ojalá podamos dedicarle los tres puntos».

Enfrente habrá un equipo que, tras dos victorias consecutivas, empieza a sentirse importante. Sus piezas también parece que van engrasándose y funcionando. «En las últimas jornadas han crecido. No tengo ninguna duda que nos va a poner las cosas muy difíciles. Son peligrosos al contragolpe. Tenemos un partido duro. Sabemos que si no seguimos creciendo, lo podemos pasar muy mal», explicaba el entrenador.

El Ejido está obligado a más, ahora ocupa la undécima posición, con 19 puntos. Cuenta con jugadores importantes, como es el caso de Jesús Rubio (ascendía la temporada pasada con el Extremadura), Molo (el que fuera central del Real Murcia la pasada campaña y ex del Lorca FC), Javilillo, héroe local tras seis temporadas vistiendo la elástica celeste, y dos viejos conocidos: Álvaro González y Sergio Jiménez. Sobre este último, Munúa se pronunciaba en sala de prensa. El futbolista de Los Belones insinuaba esta semana que su relación con el entrenador uruguayo no fue buena en el poco tiempo que coincidieron ya que solo habían hablado una vez. Ayer, el de Montevideo afirmaba tajante que «con Sergio, el tiempo que estuvo con nosotros, fue espléndido. Le comentó al club que estaba muy contento con la atención que le estábamos dando. Me quedo sorprendido por ciertos comentarios que no llevan a ningún sitio. Lo que estoy diciendo es una realidad, sincero. No entiendo por qué él ha hecho ese tipo de comentarios. Me parece fuera de lugar cuando sabe que fue todo lo contrario», expresó.

Por último, Munúa espera que sus jugadores sigan mantiendo «la identidad que está teniendo el equipo, que siga siendo contundente y que continúen convencidos de lo que se está haciendo cuando salen al campo. Sabemos que todos los partidos no los vamos a ganar seis a cero, eso no es una diferencia normal. No es un resultado real», terminó diciendo.