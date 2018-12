Eva Navarro, campeona del mundo con España

La yeclana Eva Navarro se ha proclamado campeona del mundo sub-17 con la selección española, que ha conquistado el primer título mundial del fútbol femenino al derrotar en la final a México (2-1) en Montevideo. Después de un campeonato donde España estuvo a punto de quedar apeada en cuartos de final en la tanda de penaltis, donde la murciana que milita en el Levante fue la gran protagonista, la Rojita logró la corona con dos goles en la primera parte de Claudia Pina -el segundo de ellos tras una gran asistencia de la yeclana-. Las chicas de Toña Is siempre controlaron el choque, pero en la segunda parte, después de acortar distancias las mexicanas antes del descanso, se vieron en apuros.

Con este título, Eva Navarro culmina un año espectacular, que comenzó en el mes de mayo con el título de campeona de Europa al derrotar a Alemania en la final con dos goles que llevaron su firma. Uo de ellos estuvo nominado para los premios de la UEFA, acabando en el tercer puesto de las votaciones tras Cristiano Ronaldo. Después, en el mes de junio, la yeclana fue subcampeona del mundo con la selección sub-20, con la que participó en Francia siendo una de las jugadoras más jóvenes del torneo. Y ahora, en su tercer campeonato con la camiseta de la selección española, la murciana ha hecho historia junto a un grupo de jugadoras llamadas a liderar en los próximos años el fútbol femenino.

Como había ocurrido en todos los partidos del Mundial en Uruguay, la murciana fue titular. Sus internadas por la derecha fueron el único peligro que creó España en los primeros compases del choque. La presión en la línea de creación de las mexicanas permitía recuperar rápidamente balones, buscando siempre la velocidad de Eva Navarro. A los 16 minutos llegó el primer tanto. Fue la máxima goleadora de la Rojita, Claudia Pina, quien batió a la guardameta Jaidy Gutiérrez tras un recorte dentro del área. La jugadora del Barcelona fue la protagonista de las dos siguientes acciones de peligro. En la primera, en el minuto 19, las españolas pidieron penalti, mientras que en la segunda, la delantera recibió una fuerte entrada.

España volvió a encontrar puerta a los 26 minutos. En una acción con protagonismo de Eva Navarro, la yeclana desbordó a la defensa de México y asistió a Claudia Pina, quien puso el 2-0 en el marcador. Pero la renta de dos tantos duró poco. Al filo de la media hora de juego, en una jugada a balón parado llegó el tanto de las aztecas tras rematar Denise Castro un saque de esquina.

Eva Navarro estuvo a punto de hacer el tercero, pero la guarmeta Jaidy Gutiérrez adivinó su intención en un mano a mano que llegó en el minutos 32. Las ocasiones se fueron sucediendo en las botas de Salma Paralluelo y Claudia Pina, pero el tanto no llegó. Además, la murciana se veía castigada una y otra vez por las faltas de sus rivales, provocando que tuviera que ser atendida al filo del descanso tras una dura entrada. Las chicas de Toña Is eran superiores, pero se fueron a los vestuarios con una mínima renta que no hacía justicia a los méritos contraídos.

En la segunda parte se mantuvo el dominio de las campeonas de Europa, que se encontraban con un duro rival en defensa. Producto de una entrada a Eva Navarro, una de sus defensas, Reyna Reyes, vio una tarjeta amarilla. Aunque el control del esférico era español, las ocasiones no eran tan claras como en la primera parte. México lo intentó con aproximaciones de Denise y Alison Golzález, creando incertidumbre en la zaga de la Rojita. Los nervios empezaron a aflorar y España trataba de estirar líneas buscando a Eva Navarro por la derecha. Pero el desgaste físico empezó a pasar factura a las mexicanas frente a un combinado español que recuperó el pulso al encuentro, 'parando' el reloj con el control del balón y llegando en algunas ocasiones a la meta contraria con cierto peligro. En los últimos minutos, España se defendió bien ante un equipo de México que lo intentó por todos los medios.