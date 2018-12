Al derbi entre risas y lágrimas

Los de Giustozzi miran de reojo el liderato y los cartageneristas atraviesan una grave crisis

El derbi regional de fútbol sala entre ElPozo y el Jimbee Cartagena (18.00 horas, La 7) va a enfrentar esta tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia a dos equipos con estados de ánimo diametralmente opuestos. Los locales, tras pasar por un ligero bache, han sumado cuatro puntos en dos canchas muy complicadas, Jaén y Zaragoza, mientras que los cartageneristas acumulan ya ocho jornadas sin ganar y no han sumado ni un solo punto desde el pasado 11 de noviembre. Desde entonces, todo han sido derrotas para los de André Brocanelo, que ya no solo tienen imposible alcanzar los puestos de la Copa de España, sino que tiene los puestos de descenso a solo tres puntos.

Pero los partidos complicados como el de esta tarde pueden servir también para dar la sorpresa e inyectar a la plantilla cartagenera de una fuente de moral y confianza para encauzar el camino de los puestos medios de la clasificación. No obstante, el entrenador del Jimbee es claro al declarar que es una situación «complicada. No se puntúa desde hace tres semanas y ahora nos toca jugar un partido muy difícil. ElPozo va a querer hacer sangre, pero nosotros somos muy guerreros y vamos a afrontar el choque con mentalidad positiva sabiendo que vamos a sufrir mucho en defensa, pero también conociendo dónde le podemos hacer daño e intentar ser resolutivos en ataque. No nos puede faltar intensidad e inteligencia», afirmó el preparador brasileño.

«En los clásicos no hay favoritos y cada balón se juega como si fuera el último. Son partidos diferentes, con motivaciones extras, y la clasificación no cuenta», expresó Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo, quien hoy recupera a Miguelín tras 'descansar' el mallorquín el pasado miércoles en Zaragoza por sanción.

«Estamos anímicamente bien tras las últimas buenas actuaciones y con un ambiente muy positivo», afirmó el argentino en un discurso contrario al de Brocanelo, quien pidió a sus jugadores «dar un paso adelante adquiriendo un nivel de responsabilidad que les falta a algunos. Si se consigue esto, vamos a tener nuestras posibilidades de ganar en Murcia. Este equipo ya le ha ganado a ElPozo en alguna ocasión. Esto se puede volver a repetir», manifestó.

Pese a la situación, Giustozzi recordó que el Jimbee «es un equipo que empató frente al Barcelona y le metió cuatro goles en ocho minutos. Tiene calidad y jugadores para hacerte daño. Ellos cambiaron de entrenador y necesitan tiempo para asimilar el nuevo estilo, pero si les das espacio te complican la vida, por lo que hay que estar concentrados y seguir siendo obedientes», agregó el técnico de ElPozo, un discurso que reforzó Brocanelo al señalar que «en el último partido frente a Jaén llegamos en 37 ocasiones, de las que 20 son reales. Por tanto, si corregimos la confianza, vamos a mejorar en este aspecto. Por ello, cuando llega la hora del partido necesitamos ese referente, es decir, que un par de jugadores adquieran la responsabilidad. Esto aparece en otros equipos, pero estoy esperando a que se produzca en el nuestro», apuntó.

El club cartagenero, por otro lado, confirmó ayer el fichaje del brasileño Franklin Douglas Cavalcante, quien regresa a la Región tras su paso hace varias temporadas por ElPozo. El jugador será dado de alta para competir a partir de enero tras jugar en Kuwait, donde se proclamó campeón de la Supercopa, y actualmente se recupera de una lesión en la rodilla.