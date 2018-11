Herrero: "Para nosotros ha sido un querer y no poder"

«En la primera aproximación que han tenido han sacado un córner y desde ahí se ponen por delante y todo es más fácil para ellos. Hemos intentado irnos al campo contrario asumiendo que son muy peligrosos en esta tesitura y nos han hecho el segundo aunque seguíamos compitiendo». El Murcia sigue sin encontrar la victoria y tras perder de manera consecutiva ante el Cartagena y ayer frente al UCAM el equipo ha entrado ya en una crisis que, según el técnico, se va a terminar «en el momento que ganemos un partido».

«Ha existido un penalti muy claro a Hugo Álvarez, que no señaló el colegiado y ha sido un querer y no poder, no se puede definir de otra manera». «Es nuestro destino ahora mismo, peleamos, pero nos cuesta mucho trabajo hacer goles y los rivales nos hacen daño con mucha más facilidad de la que deberían. Sabemos que esto va a cambiar algún día. Necesitamos ya ganar un partido por todo lo que supone. A nosotros nos marcan con mucha facilidad y para hacer un tanto necesitamos tirar muchas veces y siempre nos pasa algo que no rematamos. Siempre nos pasan cosas, pero esto tiene que cambiar seguro. Algún día tendrá que entrar la primera ocasión», advirtió un Manolo Herrero que, a pesar de la ilusión que despertó su equipo en las primeras jornadas, ha visto como las dos derrotas seguidas le han supuesto las primeras críticas importantes por parte de los aficionados.

«Queríamos haber tenido más control porque el UCAM monta las contras casi perfectas. En la segunda parte hemos tomado otro rumbo y lo hemos intentado por todos los medios y arriesgando mucho, pero no ha podido ser finalmente», añadió.

«Cuando vas perdiendo tienes que ganar metros y no cometer pérdidas peligrosas. Ellos son muy buenos con espacios y que hayan tenido uno menos ha sido un factor favorable para nosotros. El nivel de la segunda parte si es admisible, el de la primera no tanto», avisó el técnico de Jaén.

Sobre la fragilidad defensiva que no tenía su equipo y que ahora ha aparecido en el momento menos oportuno, Herrero explicó que «tampoco nos hacen muchas ocasiones de gol, pero entras en una dinámica que cada vez que se acercan te anotan un gol». «En la primera ante el UCAM igual, en el primer córner nos la meten. El trabajo que nos cuesta hacer gol, pues estando por detrás en el marcador se nos hace todavía más complicado. Nunca le hemos perdido la cara al partido. Lo hemos intentado hasta el último minuto», insistió.

«En la primera mitad han faltado cosas, sobre todo en el último cuarto. En la segunda hemos estado mucho mejor y nos ha facilitado la expulsión de Isi. Nos ha vuelto a faltar acierto». Sobre la titularida de Chumbi, su técnico dijo que «nos tiene que dar gol, pero no es fácil recuperarse tras un año y medio sin jugar por lesiones y poco a poco tiene que coger ritmo y minutos».