La Condomina para levantar el ánimo

Los problemas en la enfermería, una constante para los dos conjuntos

El Real Murcia afronta hoy un nuevo derbi sin haber digerido el anterior. Después de la dolorosa derrota ante el FC Cartagena el pasado domingo, el conjunto grana regresará de nuevo hoy (12.00 horas) a la que hasta el año 2006 fue su casa para medirse a un UCAM Murcia que busca recuperar su mejor versión -la que le había llevado hasta el liderato- tras su tropiezo frente al Badajoz. La plantilla que dirige Manolo Herrero, entrenador murcianista, llega a la cita con varias secuelas tras el enfrentamiento ante los albinegros. Y es que el goteo de las entradas y salidas en la enfermería ha sido una constante en las últimas semanas. Dani Aquino, José Luis Miñano y Víctor Curto son las principales ausencias en la convocatoria del Murcia para el choque después de las molestias físicas que han arrastrado durante la semana. Aunque, por otro lado, el técnico podrá contar con el extremo Jesús Alfaro, ya recuperado de su esguince de rodilla, y un Rafa Chumbi que ya va sumando minutos en la rotación tras superar dos graves lesiones de rodilla.

Todavía así, el estado anímico con el que los futbolistas granas afronten el derbi de hoy ante el UCAM puede tener mucho que ver con el resultado. Y es que después de superar hasta tres meses de impagos tras la nefasta gestión del consejo que presidía Víctor Gálvez, y que al final acabó repercutiendo sobre el terreno de juego pese a acumular casi una decena de jornadas sin perder, los granas han tenido que empezar casi de cero. La seguridad defensiva atrás se ha perdido y los problemas con el gol se han agravado todavía más para un Murcia que llega a La Condomina con más frentes abiertos de los habituales en el plano ofensivo. Sin Aquino ni Curto, tan solo Manel y Rafa Chumbi serán los referentes ofensivos con los que Manolo Herrero podrá contar para intentar batir a un equipo universitario que es de los rivales más seguros en casa, con 12 puntos de 18 posibles en su feudo. Las previsiones apuntan a que la presencia de aficionados murcianistas será ligeramente menor que en anteriores derbis, ante el coste fijado para las entradas visitantes (20 euros), aunque también se espera que a última hora se pueda elevar esa cifra al no se retransmitido por televisión. Además, los seguidores más fieles se han citado a las 10.00 horas para recibir al autobús del equipo, independientemente de si tienen entrada o no. Y es que la semana ha estado marcada para la mayoría de aficionados por una ampliación de capital en la que se han recibido apoyos desde todas las partes del mundo. El equipo grana tratará de poner fin a su mala racha al encadenar cuatro jornadas consecutivas sin ganar, puesto que no no vence desde el pasado 21 de octubre (ante el Talavera).

Por su parte, el UCAM afronta esta edición del derbi capitalino mejor de lo que se presumía a principios de la semana, y por varios condicionantes. La situación de su rival de hoy ha descentralizado la atención de lo que pueda suceder en el campo, y ha servido a Munitis para preparar el encuentro como lo que verdaderamente es: tres puntos más en juego.

Pero, si por algo puede ser mejor el panorama en el club universitario es por la respuesta de su afición y por la recuperación de varios jugadores de ataque, cuya presencia peligraba en la convocatoria. Yendo por partes, para el UCAM implica todo un éxito haber despachado más de tres mil entradas para presenciar este duelo en Tribuna o Fondo Norte, más aún cuando la afluencia de público en La Condomina no ha venido superando los dos mil espectadores en total en jornadas precedentes. Por tanto, que exista una superioridad en lo que a seguidores se refiere es un elemento motivador muy importante en el apartado anímico para equipo y cuerpo técnico.

Por otra parte, Munitis, técnico universitario, cuenta con la baja confirmada de Collantes por sanción, pero finalmente sí podrá contar con Titi, quien se retiraba el pasado domingo en la primera mitad frente al Badajoz por problemas musculares. Con el paso de los días, el jugador ha mejorado de su dolencia, descartando así una posible microrrotura fibrilar y estando disponible para el propio Munitis. También regresará a la convocatoria Kilian Grant tras superar una gastroenteritis, y el central Antonio Amaya, quien ha estado durante tres semanas en el dique seco también por problemas musculares. Julen Colinas, quien debería haber regresado a la normalidad del equipo la semana pasada, aún no parece estar recuperado al cien por cien tras haber superado un esguince de rodilla.

Con todo este galimatías habitual en la enfermería del UCAM, Munitis mantendrá el 4-2-3-1 que tanto éxito le ha dado hasta la fecha, dando entrada en la medular a un Toni Arranz que la pasada semana descansó en detrimento de un Javi Rey que no brindó el nivel esperado en Badajoz. Precisamente, los universitarios vienen de cosechar su primera derrota a domicilio de la presente temporada, un 'contratiempo' que el técnico Pedro Munitis habrá tratado de negociar tras implicar la pérdida de un liderato que vuelve a ser propiedad del Melilla.