El UCAM se queda en la orilla frente al Unicaja

El UCAM Murcia CB no ha podido marcharse al parón de las 'ventanas' FIBA con una victoria después de caer en el Martín Carpena ante el Unicaja Málaga (89-82). El equipo universitario, que no pudo contar con el base Askia Booker por culpa de una gastroenteritis, plantó cara al conjunto andaluz durante los cuarenta minutos de partido y peleó hasta el final por llevarse un triunfo en el que Unicaja aprovechó sus constantes visitas al tiro libre (34 locales por 5 visitantes) y su acierto en todas las líneas. El base Charlon Kloof fue el máximo anotador para los universitario con 17 puntos junto a Oleson (15), Soko (11), Tumba (11) y Urtasun (12). El equipo murciano continúa sin poder sumar en la Liga Endesa una victoria lejos de casa al conseguir las tres que presenta en la clasificación en el Palacio.



PRIMER CUARTO

Las malas noticias llegaron al UCAM Murcia CB antes de iniciar el encuentro cuando se supo que Askia Booker sería baja por culpa de una gastroenteritis. Sin el base, los planes de Juárez para el juego exterior cambiaron y eso provocó que Brad Oleson partiera de inicio en lugar de Milton Doyle. No obstante, fue cuando los universitarios estuvieron más perdidos en el Martín Carpena. No empezaron con buen pie, con demasiadas pérdidas y desaprovechando ataques. Wiltjer hizo mucho daño en los primeros minutos y tras un triple, con canasta adicional, Juárez se vio obligado a parar el partido con el primer tiempo muerto (13-2). La reacción del UCAM no tardó en llegar con un parcial de 0-9 liderado por Charlon Kloof (13-11). Los universitario se metieron de nuevo en el partido, dominaron el rebote ofensivo (5 capturas) y encontró un ataque mucho más fluido con la entrada de Urtasun, Doyle y Cate, pese a que el Unicaja dominó el primer cuarto (25-19).

SEGUNDO CUARTO

El UCAM volvió a pagar caro un mal arranque con otro doloroso parcial de 7-2 con dos mates de Shermadini y un triple de Salin. Aunque, cuando peor parecían pintar las cosas para los visitantes al ir perdiendo de 11 puntos (32-21) nada más comenzar el segundo cuarto, los de Juárez volvieron a reaccionar. Las canastas de Cate, Soko y Tumba en la pintura fueron secundadas por un triple de Oleson que metió de lleno en el partido a un equipo murciano que consiguió por instantes subir un punto más en su defensa (36-31). Tras un tiempo muerto solicitado por el Unicaja, Kloof tomó los mandos para seguir manteniendo al UCAM al rebufo de su rival. Dos buenas acciones del base sirvieron para apretar el marcador, además fue capaz de sacarle dos faltas a Roberts en cuestión de segundos. Pero en los últimos ataques Kloof pecó de impulsivo y el cuadro malagueño contó con un ligero colchón al descanso (41-37).

TERCER CUARTO

El escenario no podía ser peor para el conjunto murciano al cometer cinco faltas en el primer minuto y medio de la segunda parte, lo que llevaba al Unicaja el resto del cuarto. Sin embargo, el UCAM volvió a crecerse ante la adversidad y desplegó sus mejores minutos hasta entonces en Málaga. Los ataques tenían una sincronización casi perfecta, compartiendo el balón y machacando a su rival desde el perímetro. Kloof y Cate consiguieron dos canastas, a base de potencia, que luego contaron con un tiro adicional y los triples de Doyle y Oleson adelantaron a los murcianos por primera vez en el partido (55-57). No obstante, tras un tiempo muerto, el Unicaja subió la intensidad en defensa y aprovechó el campo abierto y los fallos visitantes para volver a liderar el marcador con un triple de Suárez y una canasta de Salin (70-62).



ÚLTIMO CUARTO

En el último cuarto el Unicaja Málaga tomó más aire en el marcador con un triple de Javi Díez tras una antideportiva señalada sobre Sadiel Rojas (81-67), mientras que los puntos de Álex Urtasun eran los que mantenían con vida a los universitarios. El escolta navarro fue el único anotador de los visitantes durante varios minutos del último cuarto, pero el UCAM no bajó los brazos. Pese a las dificultades, los de Javier Juárez siguieron peleando por cada balón y los puntos en la pintura de Soko y Tumba, tras otro triple de Oleson, dieron vida al UCAM a falta de poco más de un minuto para el final. Sin embargo, una antideportiva de Kloof sobre Shermadini rompió cualquier posibilidad para los murcianos y, pese a que el triunfo se llevó a los tiros libres, se quedó en Málaga (89-82).