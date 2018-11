Munúa apuesta por 'pasar' del derbi

"Chavero es un jugador muy importante para ellos y lo está haciendo bien, pero no es el único", afirma.

El Fútbol Club Cartagena recibe este domingo, a las doce (La 7), al Ibiza. Partido entre dos equipos mandados a estar en la zona alta de la clasificación a final de temporada, aunque ahora, los caminos están siendo distintos. El cuadro de Gustavo Munúa está en play off, vive en una nube tras la victoria frente al Real Murcia el pasado fin de semana que sirvió para que el equipo estuviese, una semana más, en los puestos nobles de la tabla y después de que, en los últimos 9 partidos, haya ganado 7, empatado uno y perdido otro.

Por su parte, el Ibiza subió a Segunda División B por la vía administrativa, buscó desde el comienzo de la presente campaña un proyecto con jugadores consolidados en la categoría, algún que otro golpe de talonario y, de momento, el resultado no está siendo todo lo bueno que se esperaba de una plantilla diseñada para ser candidata a todo. Pero nadie se fía. Menos, el entrenador albinegro. «El derbi ya es pasado. El Ibiza es un rival importante. Es un equipo que tiene aspiraciones altas en el torneo. Sabemos que si no salimos a nuestro máximo nivel, el partido se va a poner cuesta arriba. Es un equipo con muy buenas individualidades, con un juego colectivo de mucho nivel y con una contra muy buena. Sabemos que no nos van a regalar nada», puntualizaba Munúa.

Y en el conjunto visitante estará, entre otros viejos conocidos, Alejandro Chavero. Nombre propio en este encuentro por su polémica salida del club de la rambla de Benipila. El entrenador uruguayo no quería lios. Nada de individualizar y airear un debate zanjado el pasado mes de agosto. «Es un jugador importante. Lo está haciendo muy bien. Una referencia para ellos. Pero no está solo Chavero, también hay otros jugadores de los que hay que estar atentos», afirmaba el de Montevideo sin salirse del guión.

Y es que no solo de Chavero vive el Ibiza. Hay otros jugadores que constituyen una de las plantillas con más nombres de todo el grupo IV. Es el caso de Sergio Cirio, máximo goleador, con cuatro tantos, de una escuadra en la que también están otras piezas importantes como Gonzalo (central), Armenteros (ex del Rayo Vallecano), los conocidos Candelas, Germán Sáez y Luis Verdú, Javi Serra o el italiano de 36 años y campeón de Europa Marco Borriello (ex futbolista de la Juventus, AC Milán, AS Roma, entre otros).

El horario del partido es otro de los factores a tener en cuenta. En la ultima cita en franja matinal, frente al Melilla, el resultado no fue positivo para los intereses albinegros. «No hay excusas. Como si nos toca jugar a las cinco de la mañana. No es un tema que, sinceramente, me preocupe. Tal y como está la plantilla, estoy convencido de que va a responder. Lo único que varía es que el entrenamiento del sábado por la mañana es un poco más corto», respondía tajante el exguardameta.



Visita a El Ejido el domingo 2



En la próxima jornada de liga, el FC Cartagena tendrá que visitar al CD El Ejido, un choque que se disputará el domingo 2 de diciembre a las cinco de la tarde. La cercanía del desplazamiento facilitará la presencia de seguidores albinegros e inclusor que las peñas organicen un viaje.