Munitis: "No vamos a renunciar a nuestro estilo ni a volvernos locos contra el Murcia"

Pedro Munitis atendió ayer a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Mayayo para analizar la previa de la jornada. El cántabro comenzó alabando a sus jugadores: «Hemos entrenado muy bien esta semana. Somos unos privilegiados los que estamos al frente de esta plantilla por su actitud. Hemos preparado el derbi con calma». Munitis incidió en que «no ha habido nada fuera de lo común. Hemos preparado todo de la misma manera. Vamos a incidir en el tema mental porque, queramos o no, es un partido especial, con más ambiente de lo habitual».

El entrenador afirmó que lo importante es que su equipo mantenga el nivel: «Trataremos de enfocarnos en lo nuestro y mejorar lo bueno que venimos haciendo. No vamos a preparar nada especial ni volvernos locos. Nos da mucha tranquilidad que el equipo signifique más que un partido y una dinámica, tenemos margen de mejora». También destacó que tiene «la seguridad de que el equipo va a saber gestionarlo y vamos a ser muy competitivos a pesar de las posibles bajas. Nuestros aficionados se van a sentir orgullosos del equipo».

Sobre las posibles ausencias, Munitis no quiso avanzar pistas: «Tenemos algunas dudas, hasta el día de hoy no vamos a saber exactamente con quién contamos para el once titular». Sobre el rival resaltó que «tiene un gran equipo, con jugadores de mucha calidad, con muy buenas individualidades». «Ha modificado un poco el sistema la semana pasada, hemos preparado el partido con esas dos situaciones. Aquino es un jugador muy importante, determinante, cambia al equipo cuando juega en punta o en mediapunta. No creo que el Real Murcia varíe mucho de un sistema a otro. Al final lo que se mantiene es el estilo independientemente del dibujo, tanto el nuestro como el suyo. Pero nosotros debemos centrarnos, no obstante, en lo nuestro, trabajar en equipo, ser dominadores, y sin balón ser intensos y solidarios. Ni hemos modificado nuestro estilo ni lo vamos a hacer».