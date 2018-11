Veinticuatro horas para seguir latiendo

El ciclista Alejandro Valverde y José Luis Acciari, últimos en sumarse a la causa.

El apoyo que ha recibido el Real Murcia en los últimos días ha superado todas las expectativas. La ampliación de capital en la que se encuentral el club grana, para poder hacerle frente a los pagos que restan de la temporada y dar viabilidad a la entidad, ha llegado a todas las partes del mundo gracias a las redes sociales. No obstante, queda el último sprint. El Murcia pondrá fin al proceso esta noche, a las 00.00 horas, y ese es el tiempo que queda para seguir comprando acciones con la intención de dar el último empujón a la ampliación que permita afrontar los próximos meses con mayor tranquilidad.

Los aficionados pueden seguir adquiriendo acciones, tanto los que ya tienen como los que no, a través de la web 'hazlotuyo.realmurcia.es' a un coste de doce céntimos cada una y se ofrecen packs de distintos precios en una tercera y última fase de la ampliación de capital, en la que no se puede invertir por persona más de 12.200 euros. El proceso se ha internacionalizado en las últimas horas gracias a las redes sociales. Y es que medios de comunicación importantes como The Sun se han hecho eco de las necesidades del Real Murcia en Inglaterra, así como en Italia, donde los medios también han profundizado en el tema después de que clubes como el Nápoles o la Roma mostrasen su apoyo al equipo grana y unos dos mil aficionados han adquirido participaciones.

Los ingresos han llegado procedentes desde varias partes del planeta, tanto es así que desde hace días se han superado todas las previsiones. Al cierre de esta edición, se habían vendido casi cuatro millones de acciones (3.926.000 acciones) de acciones. O lo que es lo mismo, se habían recaudado anoche al cierre de esta edición, según ha podido conocer esta redacción, un total de 479.000 euros gracias a las aportaciones de los aficionados a través de Internet, que se suman a los 200.000 euros del notario Francisco Tornel en la fase anterior de la ampliación de capital (segunda) y otros 100.000 euros que han llegado por medio de transferencias bancarias. Por lo que la cifra final podría estar en torno al millón de euros al final de un proceso que acaba esta noche aunque podría prolongarse hasta el sábado según un sector del club murciano.

Estos números significarían que, a partir de ahora, los seguidores del conjunto grana tendrán en su poder el mayor paquete accionarial del club, al quedar más del 50% de las acciones en manos del murcianismo. Los últimos en sumarse a la causa fueron ayer el ciclista murciano Alejandro Valverde, reciente campeón del mundo, y el exjugador del Real Murcia José Luis Acciari. «Muy contento de ayudar al equipo de mi tierra participando en la ampliación de capital del Real Murcia. Ya soy accionista de uno de los clubes históricos del país», escribió el ciclista de Las Lumbreras, así como fue el propio club grana el que dio a conocer con una foto del 'Loco' Acciari, a través de la misma vía, ayer en las oficinas tras adquirir su paquete de acciones.

La Agrupación Sardinera, uno de los colectivos más representativos de la capital del Segura, también anunció durante el día de ayer que había adquirido 25.000 acciones del club murciano. «La Agrupación Sardinera no quiere ser ajena a este proceso ilusionante y esperanzador, por lo que se ha implicado personalmente en este proceso de ampliación con una aportación inicial de más de 3.000 euros, que supone la adquisición de unas 25.000 acciones», explicaron en un comunicado.

Una vez finalizada la ampliación de capital, el club murciano liderará varias iniciativas sociales para seguir recaudando dinero como la cena benéfica que se va a celebrar en el Restaurante Cobatillas, roscones de reyes con camiseta de los jugadores para Navidad o una gran cesta para la que se venderán papeletas a un precio de tres euros, que se sorteará junto al Sorteo del Día del Niño.