Los problemas en ataque duelen menos al UCAM que al Real Murcia

Manolo Herrero y Pedro Munitis comparten una misma dolencia. Cada fin de semana tienen dificultades para elegir a su delantero titular. El problema no viene por la acumulación de alternativas. Todo lo contrario. El calentamiento de cabeza es el resultado de la falta de opciones. Y es que, en este tramo inicial de la temporada, tanto los atacantes del Real Murcia como los del UCAM Murcia han pasado más horas en la enfermería que en el terreno de juego. Mientras que el técnico grana no puede contar con regularidad con un Víctor Curto que todavía se resiente de la inactividad tras su última gran lesión y está trabajando para que Chumbi coja regularidad después de casi dos temporadas sin poder jugar; Pedro Munitis no puede contar con Luis Fernández, de baja tras ser operado a finales de octubre de una hernia inguinal, y tiene la duda de Titi, que el domingo tenía que ser sustituido en el minuto 16 por unos problemas físicos y está pendiente de unas pruebas médicas para saber si puede llegar al derbi murciano.

Las ausencias en ataque no son nuevas para granas y universitarios. Sus preparadores ya están más que acostumbrados, sin embargo, a los de La Condomina estos problemas le han causado menos dolor que a los murcianistas. Solo hay que ver sus estadísticas goleadoras para comprobar que para Munitis el calentamiento de cabeza es mucho menor. Y es que en el UCAM Murcia, tanto los canteranos como los jugadores de segunda línea se han remangado para paliar los problemas físicos de los delanteros. En las doce jornadas disputadas, el equipo azul y dorado ha marcado 22 goles a favor, contando con hasta 12 goleadores. Todo lo contrario ocurre en el Real Murcia. En lo que va de Liga, los de Manolo Herrero solo han conseguido 9 dianas, dividiéndose en cinco futbolistas.

Isi Ros se está convirtiendo en el líder sobre el campo del UCAM. El futbolista de Las Torres de Cotillas ha dado un paso al frente para responder a la confianza del club universitario. Titular indiscutible para Munitis, el extremo es el pichichi del equipo gracias a sus cuatro tantos, dos de ellos de bella factura. Con tres tantos está Titi, quien regresaba a La Condomina el pasado verano después de dos temporadas en el Jumilla y de superar una lesión de gravedad. Onwu y Luis Fernández, los otros dos hombres de ataque de la plantilla, llevan dos dianas, mientras que Ismael, que estrena ficha con el primer equipo, ha celebrado un tanto.

Pero en el UCAM, a diferencia de en el Murcia, el gol no está reservado a sus delanteros. En la lista de goleadores también están Collantes (2), Britos (2), Antonio Miguel Salinas (1), Luis Castillo (1), Migue (1), Javi Fernández (1) y Antonio Amaya (1).

Si el UCAM es, con 22 goles a favor, el equipo más realizador del Grupo IV; el Real Murcia, por contra, con solo 9 dianas, tiene números de descenso. Solo el colista Atlético Malagueño ha metido menos tantos que los murcianistas.

La pelea con el gol de los de Manolo Herrero se alarga en lo que va de temporada. Pese a que en verano el equipo grana presumía de contar con una de las delanteras más temibles de toda la categoría, con el paso de las jornadas se está pagando el riesgo asumido, y es que Víctor Curto acababa de salir de una lesión de gravedad y Chumbi no recibía el alta médica hasta principios de octubre después de romperse el cruzado por segunda vez un año antes. Además, la segunda línea no está contribuyendo a solucionar la falta de pegada. Dani Aquino, pese a aterrizar en verano como el jugador que debía marcar diferencias, solo lleva tres dianas -dos de ellas desde el punto de penalti-. Víctor Curto y Manel Martínez, por su parte, acumulan dos, mismos números que Alfaro, que el domingo regresaba tras un mes de baja por lesión. Ningún defensa ha conseguido ver puerta y solo un centrocampista -Sergio Maestre- ha conseguido sumarse a la lista de pichichis.

El domingo, en La Condomina, UCAM y Real Murcia enfrentarán sus dinámicas, y de nuevo las miradas estarán en el ataque, donde Munitis y Herrero volverán a tener que hacer malabares para elegir a sus jugadores de ataque. En el bando universitario Luis Fernández y Collantes son baja segura, y Titi y Colinas son duda; mientras que en el lado grana habrá que esperar la evolución de Víctor Curto.