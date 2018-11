El UCAM se queda sin Tumba en Turquía

PRIMER CUARTO

El UCAM Murcia arrancó muy enchufado desde el inicio, con intensidad en defensa y con las ideas claras en ataque. La pareja interior Delía-Tumba, ante la ausencia de Ovie Soko, se compenetró a la perfección en tareas ofensivas para facilitar el trabajo a los exteriores y fue Kloof el que consiguió así los primeros puntos. Un tapón de Morgan sobre el base no le hizo venirse abajo y junto a Oleson tiró del carro en los primeros compases en los que el Banvit logró contestar a los murcianos (12-12). Kevin Tumba sacó una canasta con tiro adicional que puso por delante a los de Javier Juárez y el técnico universitario inició las rotaciones con las entradas de Urtasun, Booker y Rudez después de que Brad Oleson, con un triple, pusiera de nuevo por delante al UCAM (16-18). A falta de dos minutos para el final del primer cuarto, el equipo murciano entró en bonus al cometer su quinta falta y Oleson continuó siendo la mejor solución ofensiva de los de Juárez para seguir sumando puntos (17-20). El Banvit presionó a toda cancha en los últimos compases donde el UCAM contó con varias opciones de tiro gracias al trabajo en el rebote ofensiva de Tumba, pero no pudo ampliar el marcador (21-22).

SEGUNDO CUARTO

Un cortocircuito en los planes ofensivos del UCAM marcó el inicio del segundo cuarto después de varias acciones trabadas en las que el balón cambio de bando en un par de ocasiones. Moore y Osmani acercaron al Banvit en el marcador, y una falta de tiro de Edu Durán provocó la igualada al enviar al propio Moore al tiro libre (29-29). No obstante, el equipo universitario supo salir del primer escollo gracias a un fantástico reverso de Cate y un alley oop de Booker para el pívot rumano (29-35). Juárez apostó por la entrada de Rojas para intentar frenar a un Moore en el que el Banvit confiaba todo su peso ofensivo y después de que el equipo turco entrase en bonus, apareció Urtasun para despegar a los suyos en el marcador. Dos triples consecutivos del navarro, el segundo para romper una defensa en zona tras un tiempo muerto, elevaron la distancia hasta los diez puntos (31-41). Sin embargo, una pérdida del escolta y un error de Kevin Tumba, al cometer una falta sin opción de disputar el balón que después de la revisión los colegiados la señalaron como descalificante, por lo que el belga ya no podría volver más a la pista,puso el punto y final al descanso tras los tiros libres de Moore (33-42).

TERCER CUARTO

Tras el paso por vestuarios, las defensas se impusieron a los ataques. Prueba de ello es que el UCAM tan solo fue capaz de anotar nueve puntos en diez minutos, a pesar de contar con varias acciones de segunda oportunidad gracias a su ligera superioridad en el rebote ofensivo. Sin embargo, casi sin hacer ruido, el Banvit aprovechó sus visitas al tiro libre y los fallos visitantes para acercarse peligrosamente en el marcador (41-49). Una técnica señala sobre Javier Juárez, al reclamar una falta sobre Cate, empeoró la situación tras un palmeo de Hazer (47-49) y después de tener que hacer encaje de bolillos en el juego interior ante la ausencia de Tumba. No obstante, en el último arreón, el UCAM logró colocar de nuevo un ligero colchón (47-51).