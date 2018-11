El Palmar, nuevo líder tras superar al Efesé en el duelo de la jornada

Cambio de líder en Preferente Autonómica. El Palmar es el nuevo invitado en la guerra que mantenían, hasta la fecha, Racing Murcia y Cartagena-UCAM. El equipo que dirige Manuel Gómez asaltó el feudo del Efesé y se impuso por la mínima (0-1) gracias al tanto de Cánovas justo antes del descanso. El local Richard, que disparó al larguero un lanzamiento de falta en la segunda mitad, tuvo la mejor ocasión de un Efesé que no pudo empatar.

Por otro lado, el Racing Murcia protagonizó la sorpresa de la jornada al empatar en Ceutí frente al Independiente (2-2) en un partido en el que Gustavo Cantabella contaba con varias bajas. Monas adelantó a los murcianos con un gran tanto de falta, pero el doblete de Conesa permitió a los locales remontar. Finalmente, Roberto puso la igualada final para un Racing que se mantiene segundo.

La zona de play off se aprieta, ya que el Plus Ultra batió a un rival directo como el Beniel (3-2) gracias a un tanto de Marín en los instantes finales del choque. El Abarán no pasó del empate frente a un Cabezo de Torres (1-1) que consiguió empatar en el añadido por medio de Rosagro.

El Alhama, por su parte, superó al CD El Esparragal tras una buena segunda mitad (2-0), mientras que el Bullense goleó a un Juvenia que sigue de capa caída (3-0). En la zona baja, el Archena respira tras superar con comodidad en casa a un Balsicas implicado también en la pelea por evitar el descenso (3-0).

El Mar Menor, por su parte, aprieta la pelea por el play off tras batir por la mínima (3-2) a un buen Villa de Fortuna que vendió cara la derrota.