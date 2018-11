Javier Juárez: "Ni ahora estamos tan bien, ni antes estábamos tan mal"

El UCAM Murcia CB logró ayer una importante victoria en la Liga Endesa frente al Monbus Obradoiro para engancharse a la zona templada de la clasificación y despejar algunas dudas en su juego. El entrenador universitario, Javier Juárez, finalizó el partido «contento» por el triunfo, aunque no se dejó llevar por la euforia al asegurar que «ni ahora estamos tan bien, ni antes estábamos tan mal» al término de un choque en el que el UCAM recuperó su fortaleza defensiva. «Ha sido un partido muy completo, donde prácticamente hemos estado muy concentrados en defensa durante 37 minutos y hemos dominado el rebote. Cuando este equipo defiende así, en ataque llegan las buenas situaciones de tiro y hemos estado acertados. Pero soy consciente de que hoy no estamos tan bien ni ayer estábamos tan mal, tengo una perspectiva más global porque veo al equipo en una mejor línea», explicó.

El equipo murciano se llevó el triunfo en un partido vital para no meterse en líos en la ACB, recuperar las buenas sensaciones y despejar algunas dudas después de que los focos apuntasen hacia el banquillo tras la mala dinámica. «Desde fuera parece que no se tiene la misma sensación de nerviosismo, pero entiendo que soy un entrenador que debuta y que la gente se queda con el final de la pasada temporada. Entiendo que la gente pueda estar nerviosa porque siente los colores y siempre quiere lo mejor para su equipo, nosotros también y por eso sabíamos que era vital ganar. Tengo la sensación de que estamos en el camino que queremos y hemos sufrido derrotas dolorosas, pero si sirven para aprender nos ayudarán a disfrutar de victorias como ante el Obradoiro», expresó Javier Juárez y añadió que «soy un entrenador al que le cuesta no tener días de entrenamiento y desde que arrancó la Champions hemos tenido que preparar partidos teniendo que recuperar a jugadores, eso cuesta. Pero mi staff y los jugadores estamos trabajando para jugar como hoy».