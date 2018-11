El UCAM, a aguantar la presión

Aún restan muchas jornadas de Liga para saber quienes serán los equipos que disputen el play off de ascenso. Pero en esta primera parte del camino, el UCAM Murcia se ha erigido como el mejor equipo del grupo IV y ha adelantado una parte importante del trabajo, tanto a nivel de juego como en resultados cosechados.

Esta tarde, a partir de las 17.00 horas ( Footters), el líder rinde visita a uno de los equipos que ha defraudado, en cierto momento, en este arranque de temporada.

El CD Badajoz, que desde hace dos jornadas dirige el franco-tunecino Mehdi Nafti, no ha encontrado la continuidad necesaria para, al menos, situarse en una zona que le permita pelear por los puestos de play off. La destitución del exjugador Patxi Salinas ha provocado la llegada de otro exfutbolista, en su caso Nafti, conocedor del grupo IV tras sus recientes experiencias en el Marbella o el Mérida.

Se trata, por tanto, de un encuentro con una particularidad especial para el UCAM, ya que el conjunto pacense sigue midiendo su reacción tras el cambio de técnico. Ya sabe lo que es ganar el Badajoz con Nafti al frente, tras superar al Don Benito en el Nuevo Vivero (2-1), el escenario de hoy, aunque también caía derrotado 'in extremis' la pasada semana en el Cartagonova. El triunfo frente al Don Benito es, precisamente, el primero del conjunto pacense en su estadio.

El UCAM Murcia, por su parte, continúa en su particular nube, la más alta del cielo que compone el grupo IV. Los de Munitis suman y siguen cada fin de semana, acumulando victorias y dando síntomas de mejoría en cada partido. No obstante, los universitarios siguen siendo sus propios enemigos cada fin de semana, demostrando que el exceso de confianza, la presión que ejerce el Melilla -segundo clasificado- en la tabla, o el estado de euforia que pueden desprender algunos futbolistas que están rindiendo a gran nivel no están implicando problemas cada fin de semana.

Para esta complicada salida, Munitis podría vaciar la enfermería de forma casi total. Tras el regreso la pasada semana de Kilian Grant, el lateral zurdo Migue García será el siguiente en reaparecer en la convocatoria una vez recuperado de una rotura de fibras. Amaya y Julen Colinas, por su parte, ultiman su recuperación y también podrían ser novedad en la lista, dejando únicamente al atacante Luis Fernández como única baja.

Por tanto, tres meses después de arrancar la temporada, Pedro Munitis podrá contar con casi todo su equipo al completo, un hecho especialmente novedoso para el técnico universitario. En todo caso, el cántabro deberá administrar bien este aspecto conforme continúen recuperándose los efectivos, ya que parece haber encontrado en estas últimas semanas un once inicial adaptado al ideal de juego que quiere el técnico.

El UCAM, con cinco victorias en las últimas seis jornadas, en las que ha conseguido anotar hasta quince goles, vuelve a tener este fin de semana otra posibilidad de mantenerse en lo más alto de la clasificación luchando contra la presión de ser el propio líder.