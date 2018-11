El FC Jumilla quiere una nueva victoria en su estadio talismán

El Fútbol Club Jumilla juega es tarde, a partir de las 17 horas (Footters.com) ante el Villanovense en partido correspondiente a la jornada trece de la Segunda División B Grupo IV, encuentro que será dirigido por el colegiado madrileño, Jerónimo Montes García-Navas.

Se le da bien al equipo vinícola el Romero Cuerda de Villanueva de la Serena, ya que ha conseguido la victoria en dos de las tres visitas realizadas en la Segunda División B.

Leonel Pontes, entrenador del Fútbol Club Jumilla, ve un partido complicado aunque el equipo viaja con mucha confianza tras la victoria de la pasada jornada ante el Atlético Sanluqueño. Al técnico portugués le sigue preocupando la falta de gol y esta semana ha vuelvo a quejarse del continuo cambio de campos durante los entrenamientos que dice perjudican al equipo.

El once inicial del Fútbol Club Jumilla podría estar formado por: Simón Ballester, Mario Marín, Migue Marín, Koyo, Edu Luna, Manolo, Peque, Stevenson, Donovan, Carlos Álvarez y Bouba. La gran novedad en la convocatoria es la presencia de Edu Luna, que regresa tras tres meses de baja por lesión. El futbolista vinícola ya participó entre semana en un partido amistoso por lo que hoy podría tener minutos.