El Jimbee necesita romper su racha de empates ante el Levante

El Jimbee Cartagena tiene esta tarde una nueva oportunidad para seguir optando a la clasificación de la Copa de España en el Palacio de Los Deportes donde se enfrentará al Levante a partir de las 20.00 horas en partido correspondiente a la décima jornada de la Primera División.

Una victoria situaría a los de Brocanelo en plena lucha por optar al octavo puesto, ya que el Jimbee cuenta con 9 puntos y el objetivo está actualmente en los 12. El rival de esta tarde es un rival directo, ya que ocupa la séptima posición con 13 puntos.

Por el contrario, un empate o una derrota alejaría aún más al conjunto cartagenero de la clasificación por la Copa y agravaría aún más la crisis del equipo al ser la sexta jornada en la que no se consigue una victoria. Según el entrenador del Jimbee, André Brocanelo, se esperaba sumar en «Santa Coloma y vencer en Ciudad Real. Estos resultados no se consiguieron y no podemos estar haciendo cuentas en cada jornada. Vamos semana a semana esperando a ver cómo se va desarrollando cada partido. Ahora toca el Levante y vamos a intentar sumar los tres puntos».

El técnico del equipo cartagenero espera una mejora en el partido de esta tarde porque contra Barcelona y Segovia «se consiguió jugar de forma espléndida durante unos doce minutos, y ojalá que podamos estar a un buen nivel durante treinta minutos para sumar los tres puntos», augura Brocanelo.

Según el técnico, al equipo le falta «materializar las ocasiones de gol. En el choque frente al Segovia se crearon unas doce ocasiones reales para marcar que no se materializaron. Los jugadores tienen que estar en estas situaciones más tranquilos y más concentrados. A raíz de no hacer gol en las oportunidades creadas, es cuando vienen los problemas», apunta Andre.

Sobre el estado de los lesionados para el enfrentamiento de esta tarde, se podrá contar con el brasileño Eka, «que ya entrena con el grupo, aunque está entre algodones. Sin embargo, Mellado lo tiene más complicado por su microrrotura fibrilar del recto anterior del cuadripces, pero su participación no se va a decidir hasta última hora en espera de su evolución», indicó.

Respecto al rival de turno, Brocanelo apuntó que el Levante es un «equipo muy rocoso que viene a Cartagena con un alto nivel de muy alto de motivación dado que están en los puestos que les da derecho a jugar en Copa. Cuenta con el entrenador, Antonio Madrid, quien destaca porque es muy minucioso y estudia a los rivales al mínimo detalle. Por tanto, será un rival muy complicado, pero estoy seguro que mi equipo estará a la altura».

La jornada de hoy es otra final para el ala Juanpi porque es «un partido muy importante para nosotros. No tenemos otra opción que no sea la de sumar los tres puntos. La semana pasada dejamos escapar dos puntos cuando ya lo teníamos a nuestro favor, y esto hace que en el choque de esta tarde estemos obligados a ganar para seguir aspirando a clasificarnos en la Copa. Tampoco podemos descuidarnos en mirar hacia abajo ya que también estamos cerca de los puestos de descenso», manifiesta el ala del Jimbee quien dice adaptarse muy bien a las ideas de Brocanelo al pedir en el juego que «se controle más el balón y se aumente la intensidad sobre la pista. Estas dos condiciones me encantan y espero que los resultados se obtengan a partir de hoy».