Giustozzi: "Por encima de cualquier nombre y apellido está el club"

Después de una semana convulsa, marcada por la decisión de club de dejar sin ficha en el equipo al croata Dario Marinovic, ElPozo Murcia recibe hoy al Peñíscola en el Palacio de los Deportes (13.15 horas, Teledeporte). Ayer, en rueda de prensa, el entrenador, Diego Giustozzi, habló por primera vez de la situación, asumiendo que es el máximo responsable de la misma pero apuntando que «el club está por encima de todos».

«Es una situación que obviamente ninguno quería», declaró el preparador de Buenos Aires, quien el pasado verano llegó sin exigir fichajes pero que ahora ha empezado a tomar decisiones drásticas, como la adoptada con Marinovic: «Perdemos todos. Es un buen chico y hablamos personalmente cara a cara, pero hay cosas que quedan para dentro de esa reunión», afirmó el técnico, quien apuntó que «el club está por encima de los nombres y apellidos. Esto no es una cuestión de Marinovic o Giustozzi. El club tiene que tener muy claros cuáles son los valores y también los que tienen los rivales. Nosotros tenemos que tener muy claro que sin un sentido de pertenencia, sin un compromiso hacia el club y sin un esfuerzo máximo, difícilmente sacaremos las cosas», deslizó el preparador. El argentino hizo hincapié en que «tenemos que hacernos muy fuertes como grupo» y que «hablé con Dario cara a cara», a quien hizo ver que «el camino es uno, no hay varios. Otros tienen varios caminos porque pueden manejar los mercados a placer, pero nosotros no». Giustozzi aprovechó también para lanzar un mensaje a toda la lantilla: «Quien se quiera subir se subirá, y quien no se quiera subir no se subirá. Es muy fácil echar la culpa a compañero de al lado. El que se conforma con la mediocridad va mal, porque por encima de cualquier nombre y de cualquier apellido está el club».

El equipo quiere pasar página hoy en el duelo ante el Peñíscola RehabMedic en el Palacio de los Deportes, donde el brasileño Xuxa no estará por lesión, aunque regresa a la convocatoria su compatriota Fernando Drasler tras entrar en la enfermería en el duelo ante el Barcelona. El primero sufrió un esguince de grado 1 del ligamento lateral interno de su rodilla derecha en el partido de las semifinales de la Copa Presidente que se disputó el martes. Para este duelo, el club ha llegado a un acuerdo con el Real Murcia para que todos sus abonados puedan asistir de forma gratuita presentando el carné.

Los locales (19 puntos) no pueden dejar pasar la oportunidad de superar en la clasificación al Movistar Inter, que en estos momentos suma un punto más (20) pero con un partido más disputado, y también de situarse a solo uno del Barça Lassa (23). Además, el triunfo del Palma ante el Naturpellet Segovia (5-0) ayer nohe, mete más presión a los jugadores de ElPozo, que necesitan ganar para quedarse a dos puntos de la primera plaza que ocupan los mallorquines (24).

«Estoy obsesionado por sacar lo mejor que tenemos. Es mi primer objetivo, mantener la confianza de los que más juegan y darle más a los que tienen menos minutos. Creo a muerte en este grupo, que está muy unido y no sé cuántos nos van a ganar en los momentos importantes», apuntó sobre el encuentro el preparador argentino de ElPozo.