Carrillo, a quince kilómetros de casa

esús Carrillo jugó en el Real Murcia desde que era infantil hasta debutar en División de Honor Juvenil. Ahora está deslumbrando en el Cartagena, donde ya es titular.

La perla del FC Cartagena, Jesús Carrillo (1999, Sangonera la Seca), ha llegado a la ciudad portuaria tras formarse como futbolista en varios clubes de la Región, y de fuera de ella. Una de las piezas fundamentales del centro del campo cartagenerista creció durante tres años en la cantera del Real Murcia, el club al que se enfrentará este domingo vistiendo los colores del eterno rival.

Jugará en La Nueva Condomina, muy cerca de su casa. El joven mediapunta nació en Sangonera La Seca, aproximadamente a quince kilómetros de donde se ubica el feudo murcianista. Dio sus primeros pasos como jugador en el fútbol sala, para ingresar en las categorías inferiores del Real Murcia cuando era infantil, de la mano de Paco Jiménez. A partir de entonces, su crecimiento fue imparable: en edad cadete ya debutó con el equipo juvenil, que militaba en División de Honor. También triunfó con la selección murciana, ganando el campeonato de España cadete en 2015.

Sin embargo, Carrillo decidió probar fortuna lejos de su tierra natal. En 2016 jugó un torneo internacional con el Real Madrid, para más tarde vestir los colores del Málaga y del Albacete, ya en edad juvenil.

Este verano recibió la oferta del FC Cartagena para militar, en principio, en el equipo filial, en Tercera División. El jugador aceptó la oferta y firmó por una temporada con los blanquinegros, con opción a renovar el contrato por otras dos campañas. Pero su rendimiento en cada aparición en pretemporada dejó al cuerpo técnico y a la afición albinegro con la boca abierta. Conducción, dinamismo, verticalidad y visión de juego caracterizan el fútbol de un jugador de solo 19 años que maneja el partido como si fuese el más veterano del equipo.

Cuatro semanas de titular



Así pues, Gustavo Munúa decidió subirle y hacerle ficha del primer equipo. Al principio del curso parecía que iba a tener muchos minutos. En la primera jornada de liga jugó de inicio, en la posición de mediapunta, pero el equipo perdió contra el Granada B en casa (2-3), y desapareció del once. Con la mala racha del equipo, el uruguayo dejó de contar con él, exceptuando algunas apariciones puntuales en las primeras eliminatorias de Copa del Rey. Además, arrastró algunos problemas físicos, y con la ardua competencia que existe en la zona medular, con jugadores como Moyita, que son muy parecidos a su estilo, fue el principal damnificado. En más de una ocasión se quedó fuera de la lista, pero tuvo paciencia y ha recuperado ese protagonismo en el equipo.

En la jornada 9, en la visita al Sevilla Atlético, Carrillo fue titular, ocupando la posición de '8', al lado de Cordero, y sustituyendo a Vitolo, que estaba lesionado. Desde entonces, el uruguayo no le ha quitado del once titular, a pesar de la recuperación del centrocampista tinerfeño. En las victorias ante el Atlético Sanluqueño (3-0) y el Badajoz (1-0), así como en el empate contra el Villanovense (1-1), Jesús Carrillo figuraba en el once titular, y todo hace pensar que también partirá de inicio este domingo en La Nueva Condomina, muy cerca de donde nació, de donde creció como futbolista y de donde vive su familia. Cuando era adolescente, nada presagiaba que algún día jugaría este gran derbi con el bando opuesto al club que le formó.