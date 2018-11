El juez escuchará a las partes antes de decidir si paraliza la ampliación de capital del Real Murcia

La ampliación de capital que está llevando a cabo el Real Murcia podrá cerrarse con normalidad. El Juzgado de lo Mercantil, según ha podido saber esta Redacción, ha decidido no pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por Mauricio García de la Vega hasta que no escuche a ambas partes. Aunque los abogados del mexicano habían pedido paralizar el proceso de manera urgente, el juez considera que esa urgencia no existe, por lo que rechaza tomar una decisión de forma unilateral.

Así, ha citado a ambas partes a una comparecencia que tendrá lugar en febrero. Aunque también emplaza al Real Murcia a contestar a la demanda en un plazo de 20 días.

Ante la decisión del Juzgado de lo Mercantil, el Real Murcia podrá completar con normalidad la ampliación de capital, cuya tercera y última fase acaba el 23 de noviembre. Eso sí, el proceso podría ser anulado posteriormente por la justicia, y es que fue aprobado en una junta de accionistas a la que no pudo acceder Mauricio García de la Vega, propietario de la entidad según el TAS y el CSD.

Aunque la ampliación de capital fue aprobada por el consejo de administración presidido por Víctor Gálvez, que utilizó en poder otorgado por Raúl Moro, el actual consejo ha decidido apostar por el proceso al considerar que es vital para la entidad. Además, con la venta de acciones intentan dar una vuelta al capital social del club, diluyendo el porcentaje de García de la Vega, que al no ser acreditado como accionista solo podría invertir 12.200 euros, una cifra insuficiente después de que Francisco Tornel acudiese a la segunda fase con 200.000 euros.

Desde el pasado domingo, través de la web 'Hazlotuyo.realmurcia.es', la ampliación grana ha traspasado fronteras. Ya se han vendido más de un millón de acciones, lo que supone más de 150.000 euros de ingresos.

La tercera y última fase acabará el 23 de noviembre.