La enfermería del líder se vacía

La enfermería del UCAM Murcia, que en algunas jornadas ha llegado a estar rebosante, empieza a perder inquilinos. El entrenador del líder del grupo IV, Pedro Munitis, están viendo como remite esa plaga de lesiones musculares que en algunas jornadas le han dejado sin prácticamente alternativas para componer el once inicial. Si el pasado domingo, en el triunfo ante el Villanovense, regresó Kilian Grant, para esta próxima jornada, en la que los universitarios visitarán al Badajoz (17.00 horas, Footters.com), está previsto que se reincorpore a la disciplina del equipo otro futbolista, en este caso Migue García. El jugador de Jaén cayó lesionado en el choque en Melilla de la novena jornada -rotura de fibras- y desde entonces ha estado ausente. Todo apunta que después de entrenar esta semana casi al mismo ritmo que sus compañeros, al menos esté disponible para entrar en la convocatoria.

Por tanto, a Munitis solo le quedan ahora tres bajas de jugadores importantes. El centrocampista Julen Colinas sufrió un esguince de rodilla en el choque ante el Melilla y se encuentra ya en la recta final de su recuperación, aunque desde el club no se ha especificado cuándo estará para volver a los terrenos. Por su parte, el delantero Luis Fernández fue operado de una hernia inguinal a finales de octubre, quedando establecida su recuperación en cinco semanas, por lo que su retorno no se espera hasta el mes de diciembre. Y el defensa central Antonio Amaya tampoco ha estado en las alineaciones desde la novena jornada, aunque el club no ha especificado qué lesión padece el veterano jugador.

Por su parte, Carlos Moreno, uno de los futbolistas que está siendo fijo en las alineaciones de Pedro Munitis, declaró ayer en rueda de prensa que su equipo «está haciendo las cosas bien», pero que «siempre hay cosas que mejorar porque la liga es muy larga, A día de hoy estamos arriba, pero somos prudentes. La temporada es muy larga y hemos vivido de todo en esta categoría tan complicada», dijo. Aunque el duelo ante el Real Murcia está ya a la vuelta de la esquina, el universitario prefirió hablar exclusivamente del choque más próximo, porque «sabemos que jugar en Badajoz es complicado. Encima, ellos vienen de hacer un buen partido en Cartagena, donde no merecieron perder, y tenemos que ir preparados para los que nos vamos a encontrar».