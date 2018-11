Isi Ros: "Que yo esté bien ahora mismo es mérito del equipo y de Munitis"

El extremo de Las Torres de Cotillas Isi Ros se ha convertido en el jugador más en forma del UCAM Murcia CF, el líder del grupo IV de Segunda División B. El futbolista, después de unas temporadas de rendimiento intermitente, ha adquirido la regularidad necesaria para convertirse en un jugador importante en el equipo universitario. Ya ha marcado cuatro goles en los 1.100 minutos que ha disputado. Ayer, en rueda de prensa, el jugador restó importancia a su buen momento de forma: «Que yo esté bien ahora es mérito del equipo. El entrenador confía en mí, me está ayudando mucho, estoy trabajando bien y me están saliendo las cosas. Pedro Munitis tiene mucho que ver en mi estado de forma. Que confíe tanto en mí me ayuda mucho», afirmó el torreño, que reconoció que «estoy jugando mucho en comparación con otros años. He venido de Tercera División y me he tenido que adaptar a esta categoría tan difícil», añadió.

Sus goles han ayudado al UCAM a sumar puntos importantes en este arranque liguero que han convertido al equipo en el líder tras doce jornadas: «Tengo la fortuna de estar marcando goles, pero lo que más me alegra es que estén ayudando al equipo a ganar partidos», resaltó.

El pasado verano fue uno de los pocos futbolistas que renovaron con el UCAM, que tras el fracaso del pasado curso, hizo limpieza en su plantilla: «Estoy muy feliz en el UCAM Murcia y queremos hacer un gran año. Solo pienso en seguir trabajando como hasta ahora, no quiero pensar más allá, me centro en mi equipo. De momento nos están saliendo las cosas bien, hay que aprovecharlo para ver si podemos estar arriba toda la temporada. Vamos a tratar de sacar los máximos puntos posibles ahora para sacar ventaja a los rivales», recalcó.

El extremo, asimismo, evitó hablar del duelo ante el Real Murcia del domingo 25 de noviembre en La Condomina: «De momento lo único en lo que pensamos y lo que nos interesa es ir a Badajoz y ganar. Allí se harán fuertes, su afición aprieta. Pero nosotros debemos hacer nuestro partido igual que en Sanlúcar», concluyó.